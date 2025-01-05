誇張！天氣放晴 民眾闖入學校露營曬帳棚 挨批「你家嗎？」

宜蘭今天難得放晴，讓人心情大好，竟有民眾跑去學校門口，大剌剌「曬帳棚」，一度被以為搭棚露營，超級誇張；有人拍下照片向校方反映，當事人才收起帳棚離去。縣教育處表示，學校不是可以讓人任意露營或曬帳棚的場所，若不聽勸告，將採報警驅離。

宜蘭各國中小學屬開放式友善校園，平常不上課時間，民眾可以自由進出。上周才發現社區民眾十餘人闖入蘇澳鎮育英國小，在PU跑道上施放跨年煙火，不但把跑道燒出幾個坑洞，還留了一地炮屑垃圾，引起各界撻伐。

今天上午，礁溪鄉龍潭國小校門口，竟也出現有民眾搭帳棚，相當突兀。

宜蘭終結多日來濕冷，今天難得放晴，很多人趕忙洗衣曬衣。有民眾今天上午拍到龍潭國小校門口露營帳棚，向校方提出反映，一度以為是來露營，但未見燒烤烹煮等器具，對方將近中午時收起帳棚離去，研判可能是來「曬帳棚」。

校方表示，雖說時間不長，也沒有留下垃圾，看似無傷大雅，但這樣的作法，還是會引起民眾誤會；網友批評，「超誇張」，「學校是你的家嗎？」還有人嘲諷說，「別把校園當曬穀場！」，「拜託~校園很美，但沒有開放露營喔」。

由於快過年了，校方擔心又有民眾闖入，破壞環境。縣府教育處呼籲大家共同愛護校園，學校不是露營或曬衣場所，也不是可以讓人春節放鞭炮煙火的地方，如果勸告無效，學校將採取報警強制驅離。