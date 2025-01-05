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雙語教育一環 新北國小英語歌競賽隊伍數創新高

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供
新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供

新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，共吸引197校、306隊及6支教師隊伍參賽，規模創新高。教育局長張明文說，英語學習生活化是新北市推動雙語教育重要策略，透過辦理英語競賽、每周1日英語日及冬夏令雙語營等，鼓勵學生成為敢說、能講及愛用英語的世界公民。

頭湖國小獲中年級組市賽特優，教務主任張美翎表示，本次選曲「Try Everying」代表永不放棄的精神。學生周子元分享，台上一分鐘，台下十年功，這次比賽讓他們知道團隊合作和練習的重要性；學生張楀瑄也提及，班級靠著團結凝聚的心克服重重難關挺進市賽。指導老師彭怡憓說，這次選曲意外搭上十二強棒球賽台灣奪冠的時事熱潮，讓學生練習英語更有動力；每次練習都樂在其中，彷彿自己也參與了一場世界級賽事。

光復國小榮獲高年級組及教師組雙料特優，首次號召教師參加比賽就拔得頭籌的發起人林仁芝老師表示，學校多年投入英語教育，近40位教師共同完成不可能的任務，每位教師任教不同領域，其中包括資深及實習教師，授課時間不同，克服萬難才能找到共同練習的時間，而比賽曲目為We are the world，體現「世界一家」理念。教師以身作則，透過比賽倡議世界和平。

教育局表示，新北市因應2030雙語政策，已連續5年以「生活連結」、「跨域整合」及「環境營造」為三大主軸，透過學習生活化、教學科技化、在地特色化、模式多元化及師資專業化五大策略推動雙語，親師生共同打造英語即生活的「新北雙語城」學習環境。

新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供
新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供
新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供
新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供

教師 教育局 英語 雙語政策

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