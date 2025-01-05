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南一中建跨領域AI教學模組 「府城小執事」也可以很有趣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中將彈性課程發展成跨領域的AI教學模組，一門「府城文化小執事 」，學生創造自己所設定，學問淵博、知書達禮的小執事。記者鄭惠仁／攝影
台南一中將彈性課程發展成跨領域的AI教學模組，一門「府城文化小執事 」，學生創造自己所設定，學問淵博、知書達禮的小執事。記者鄭惠仁／攝影

南一中將彈性課程發展成跨領域的AI教學模組，一門「府城文化小執事 」，學生創造自己所設定，學問淵博、知書達禮的小執事，而且有學生設定某老師就是新中最有趣、最棒的小執事，讓這名電腦中的AI小執事多了特質，也讓老師好期待。

台南一中參加台史博、國家文化記憶庫計畫，與資策會合作開AI課程，主題是「台灣甜」，學生選擇珍珠奶茶、鳳梨酥兩種台南知名食品，學習如何餵食正確資料，訓練機器人。地理老師謝承霖說，學生先分組討論決定主題，然後訂定大小主題的結構，接著按部就班蒐集資料、整理資料，去除部正確及有疑義的資料，然後輸入，訓練機器人回答珍珠奶茶、鳳梨酥的相關問題，並且以學校吉祥物為機器人造型。

這一彈性課程雖僅6周，但也藉此建立AI課程教學模組，並複製到國文課，謝承霖與國文老師陳婉玲再開「府城文化小執事 」課程，教學生如何和AI作朋友。有部分學生並非志願選擇修這門課，而是因為想要修的課已滿額，而被安排選修這門課，但第一堂課就讓學生覺得有趣，形容是「歪打正著」，喜歡上這門科技與文化結合的課程。

此課程有人工智慧與生活應用科普介紹，認識人工智慧如何改變日常生活和社會，讓學生以所設計的主題與人工智慧對話，創作專屬於各組學生的主題曲，並以以生成圖片方式創作專屬於學生的四格漫畫。並學習用記憶庫和其他資料調教AI，體驗飽讀詩書，腦袋裡有豐富府城文化內容的GPT技術文化執事，它會用親切、幽默的口吻作互動，回答它學習過的內容。 最後利用台灣的AIGC應用平台，打造一個府城文化的執事，並學習如何收集和整理資料，微調和測試AI模型。

學生目前正進行人物設定，是幽默型還是快樂型，就有學生把小執事設計為校內某老師的特色，蒐集老師在上課時的提示詞、發語詞、結尾詞以及語氣，讓電腦上的小執事在與學生做互動時，就如在教室上課般。老師也很期待，學生交出來的成果會是怎樣的小執事。謝承霖表示，有了這些成功經驗，未來將發展成校本課程，讓更多課程跨領域AI。

台南一中將彈性課程發展成跨領域的AI教學模組，一門「府城文化小執事 」，學生創造自己所設定，學問淵博、知書達禮的小執事。記者鄭惠仁／攝影
台南一中將彈性課程發展成跨領域的AI教學模組，一門「府城文化小執事 」，學生創造自己所設定，學問淵博、知書達禮的小執事。記者鄭惠仁／攝影

人工智慧 南一中 台南

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