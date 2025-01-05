校園新鮮事／林內民生國小 翻轉芋頭印象

雲林縣林內鄉位在濁水溪進入平原源頭，土壤肥沃，芋頭口感鬆軟，市場受喜愛，烏塗村種植面積較大，村內民生國小許多家長種芋頭維生，孩子卻不吃芋頭，校方將芋頭食農教育納入課程，帶孩子從育苗開始到製作芋頭料理，對芋頭改觀。

「老師你看，我的芋頭苗又長高了」，五年級張芓宜到校第一件事，就是關心親手培育芋頭小苗生長、除草。芋頭對學生是既熟悉又陌生農作物，上下學必經之路是芋田，是許多家長賴以維生農作物，但多數學生對芋頭陌生，是餐桌不願動筷食材。

校長蔡正龍說，可能是因產地因素，芋頭在家餐桌出現次數太頻繁，很多小朋友害怕芋頭味道，多數孩子不喜歡吃芋頭，108學年度學校每學期在各年級安排課程認識芋頭，觀察、種植，最後做成再製品，像甜點或料理。

為改變孩子對芋頭印象，學校跟農會及台大農經所合作，邀學者專家幫小朋友上課，提供專業知識，蔡正龍曾邀請港式料理主廚教導孩子們製作芋頭西米露、芋泥等，有學生分享，「在學做料理學會職人精神，還學到如何做芋頭料理」。

五年級蔡忻穎家裡種大片芋頭，透過課程，她跟爸媽分享認識芋頭心得，現在稍微能夠接受芋頭甜點。學生林宥呈原不喜歡吃芋頭，「覺得味道很奇怪，尤其放到火鍋不能接受」，做成芋頭銅鑼燒、芋頭冰淇淋，他覺得很好吃。

蔡正龍說，經連串認識芋頭課程，讓孩子親手做芋泥、芋頭冰淇淋，發現孩子們對芋頭接受度提高，孩子長大可能繼承家裡農業，能讓他們從小親近、認識農業新知，相信他們可為台灣農業創造新局面。