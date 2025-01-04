屏縣學校營養午餐創意料理賽 學生票選最愛的菜單

屏東縣政府舉辦第二屆屏東廚神爭霸戰－學校營養午餐創意料理秀，邀請全縣逾半學生參與投票，最後由瑪家國中營養師張文琴、廚師張秀妹奪得冠軍，兩人將傳統原住民食材融入義大利麵、義式肉醬、章魚燒等料理中，充滿創意獲得學子們青睞。

縣府上學年舉辦首屆廚神爭霸戰，希望讓學生享用到營養美味的午餐，受到學生熱烈回響，這學年舉辦第2次，初選以書面審查方式，將學童營養午餐的熱量、營養、菜色搭配及創意都納入評選項目。

12強決賽中入選代表必須在時間內完成營養午餐料理，由專家學者、校園營養師及兒少代表擔任評審進行評選，並由全縣高國中小學生的網路票選，選出優勝隊伍，最後是由瑪家國中獲得37.8%的票數。

今日舉辦頒獎典禮，除了頒發本屆屏東廚神爭霸戰獲獎學校獎狀及獎金，也由縣長周春米抽出500名上網投票的學生，每人可以獲得200元禮券。冠軍隊伍的主食是蒜香斜管義大利麵，搭配波隆那義式肉醬、玉膳章魚燒、紅藜乳酪綠花椰和金黃秋收湯，在異國料理裡融入原住民傳統食材，極具創意。