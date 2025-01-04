快訊

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

「噁心但想看！」幫貓咪捲鼻涕 拉出過程網驚呼：靈魂被抽出來了

1月速食優惠開吃！ 麥當勞、漢堡王「新春優惠券」 三商炸雞「買一送一」還有這些…

2024全國語文競賽成績揭曉 高雄47選手、3隊讀者劇場奪特優

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
全國語文競賽今天在中山工商頒獎，高雄47選手、3隊讀者劇場奪特優，表現亮眼。記者郭韋綺／攝影
全國語文競賽今天在中山工商頒獎，高雄47選手、3隊讀者劇場奪特優，表現亮眼。記者郭韋綺／攝影

2024年全國語文競賽成績揭曉，高雄表現亮眼，共有47位選手與3隊讀者劇場勇奪特優佳績。其中一對姊妹花陽明國中管晨妍、獅湖國小管晨希來自非客家籍家庭，從小沒有任何客語基礎，學說客語說出興趣，贏得台灣客語字音字形特優，拿下全國第一。

全國語文競賽去年11月23日至24日在花蓮縣宜昌國中、明義國小及東華附小舉行，全台22縣市總計2491位語文菁英參與，高雄今年派出194名選手及7隊讀者劇場，經過激烈競逐，47位選手及3隊讀者劇場獲得特優成績，成績亮眼，今在中山工商舉辦頒獎典禮。

管晨妍、管晨希姊妹，因為受到客語口說藝術的吸引，姊姊管晨妍就讀獅湖國小就加入學校語文團隊訓練，在老師吳秀香指導與陪伴，對客語字音字形產生濃厚興趣，曾獲全國語文競賽客語字音字形國小組特優；妹妹管晨希也在耳濡目染下追隨姊姊腳步，加入獅湖國小語文團隊培訓。

管晨妍說，當初完全不會客語，學習之路很辛苦，曾有過學習挫折與低潮，客語語調發音較不易，全靠不斷練習再練習，希望透過這次獲獎經驗鼓勵更多的小朋友投入語文學習行列，帶動學習客語風氣。

五福國中一年級黃子綸，從國小就喜歡上國字之美，也喜歡每個字注音符號發音，這次比賽國字與注音2項手寫表現優秀，奪得國語字音字形國中組特優。

原住民族語競賽成績也不同凡響，那瑪夏國中以布農語演繹神話傳說故事「八度司鳥」，精彩表現讓現場評審大為讚賞，獲得台灣原住民族語言讀者劇場國中組布農族語特優。

民生國小三年級沙力瀾．伊斯瑪哈單．伊斯立端，憑藉流利描述與自然的互動奪得布農族語情境式演說特優及從容自信獎，指導老師、也是父親的韃虎說，每天在家都和孩子們用布農語互動，姊姊布霓也於情境式演說國中組選手獲優等。非原住民身分的媽媽葉一萱，也通過原住民族語認證在國中推動族語，一家4口全心投入在布農族語文化傳承，相當難得。

中山國中二年級陳宜萱、鳳陽國小六年級許語恩，分別獲得南排灣語朗讀特優國中組與國小組特優；兩人雖有原住民身分，但家中未說母語，完全從零開始，如今拿下全國第一，異口同聲說未來希望傳承母語，讓更多人發現南排灣語言之美。

後勁國中胡祐睿獲台灣台語字音字形國中組特優，指導老師郭福州表示，胡祐睿小三起接觸台語字音字形，初試啼聲就取得全國賽入場券，今年升上國中後繼續參賽，再度贏得台語字音字形國中組特優獎座。

教育局長吳立森說，全國賽前4個週末為選手安排集訓，由專業講師協助選手積極備戰，反覆練習找到比賽節奏與自信，雖然時間緊迫，很感謝各位競賽員依然卯足全力，爭取榮耀獲得佳績。

民生國小三年級沙力瀾．伊斯瑪哈單．伊斯立端，憑藉流利描述與自然的互動奪得布農族語情境式演說特優及從容自信獎，開心與指導老師、也是父親的韃虎合照。記者郭韋綺／攝影
民生國小三年級沙力瀾．伊斯瑪哈單．伊斯立端，憑藉流利描述與自然的互動奪得布農族語情境式演說特優及從容自信獎，開心與指導老師、也是父親的韃虎合照。記者郭韋綺／攝影
五福國中一年級黃子綸（中）從國小就喜歡上國字之美，喜歡每個字的注音符號發音，這次比賽獲國語字音字形國中組特優，讓父母鳳西國中老師黃文智（左）、鳳山國中老師陳資燕（右）引以為傲。記者郭韋綺／攝影
五福國中一年級黃子綸（中）從國小就喜歡上國字之美，喜歡每個字的注音符號發音，這次比賽獲國語字音字形國中組特優，讓父母鳳西國中老師黃文智（左）、鳳山國中老師陳資燕（右）引以為傲。記者郭韋綺／攝影
姊妹花陽明國中管晨妍（左）、獅湖國小管晨希（中）來自非客家籍家庭，在指導老師吳秀香（右）培訓下，贏得台灣客語字音字形特優，拿下全國第一。記者郭韋綺／攝影
姊妹花陽明國中管晨妍（左）、獅湖國小管晨希（中）來自非客家籍家庭，在指導老師吳秀香（右）培訓下，贏得台灣客語字音字形特優，拿下全國第一。記者郭韋綺／攝影
中山國中二年級陳宜萱（左）、鳳陽國小六年級許語恩（中），分別獲南排灣語朗讀特優國中組與國小組特優；兩人說，家中未說母語，從零開始學習，感謝指導老師柯珠玉（右）用心教導。記者郭韋綺／攝影
中山國中二年級陳宜萱（左）、鳳陽國小六年級許語恩（中），分別獲南排灣語朗讀特優國中組與國小組特優；兩人說，家中未說母語，從零開始學習，感謝指導老師柯珠玉（右）用心教導。記者郭韋綺／攝影

劇場 原住民族 客語

延伸閱讀

台灣唯一入榜！高雄入選全球新興旅遊前10大目的地 演唱會觀光成國際旅遊亮點

足球／姊姊苗博雅招手 苗廣雅演員生涯譜出足球新劇本

最後一次起動鍋爐巡弋 海軍蘭陽艦駛抵高雄準備除役

影／爭下屆高雄市長 賴瑞隆狂掃林園市場直搗對手本命區

相關新聞

2024全國語文競賽成績揭曉 高雄47選手、3隊讀者劇場奪特優

2024年全國語文競賽成績揭曉，高雄表現亮眼，共有47位選手與3隊讀者劇場勇奪特優佳績。其中一對姊妹花陽明國中管晨妍、獅...

提供學子舞台！建商攜中一中、向上國中「雲．衍」開展

漢宇建設落實校園美學實踐計畫，今攜手台中一中、向上國中美術班及台中一中媽媽聯誼會繪畫創作班，在台中北屯永久會館「漢宇見築...

RoboRAVE國際機器人大賽大放光彩 台南學子勇奪28面獎牌

台南市代表隊在2024年11月15日至17日前往日本石川縣加賀市，參加「RoboRAVE國際機器人大賽」，勇奪10金、8...

盧廣仲來了！僑泰高中演唱會師生校園嗨翻天

僑泰高中校園演唱會今天下午熱鬧登場，包括知名歌手盧廣仲、TRASH樂團、TYSONYOSHI、邱軍、李浩瑋、未來少女EL...

新北淡水淡江中學校長交接 周國生授職培養全方位人才

私立淡江高級中學於今日上午，舉行新任校長周國生就任校長授職典禮，在淡江高中禮拜堂舉行，由北部台灣基督長老教會大會議長黃銅沛牧師主持就職典禮，並邀請淡水區民意代表，淡水區大中小學校長，新北市家長協會及家長委員會，長老教會總會、大會、中會牧長等重要貴賓與會，慶賀周國生校長就任淡江高中校長。

感謝支持畢業圓夢助學計畫 彰化18童送手植蔬菜謝公益社團

去年下半年迄今菜價不便宜，彰化縣福德國小六年級18名小朋友今採收手栽蔬菜8袋，捐贈永靖鄉蕪菁愛家園關懷協會，給叔叔阿伯阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。