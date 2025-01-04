2024全國語文競賽成績揭曉 高雄47選手、3隊讀者劇場奪特優

2024年全國語文競賽成績揭曉，高雄表現亮眼，共有47位選手與3隊讀者劇場勇奪特優佳績。其中一對姊妹花陽明國中管晨妍、獅湖國小管晨希來自非客家籍家庭，從小沒有任何客語基礎，學說客語說出興趣，贏得台灣客語字音字形特優，拿下全國第一。

全國語文競賽去年11月23日至24日在花蓮縣宜昌國中、明義國小及東華附小舉行，全台22縣市總計2491位語文菁英參與，高雄今年派出194名選手及7隊讀者劇場，經過激烈競逐，47位選手及3隊讀者劇場獲得特優成績，成績亮眼，今在中山工商舉辦頒獎典禮。

管晨妍、管晨希姊妹，因為受到客語口說藝術的吸引，姊姊管晨妍就讀獅湖國小就加入學校語文團隊訓練，在老師吳秀香指導與陪伴，對客語字音字形產生濃厚興趣，曾獲全國語文競賽客語字音字形國小組特優；妹妹管晨希也在耳濡目染下追隨姊姊腳步，加入獅湖國小語文團隊培訓。

管晨妍說，當初完全不會客語，學習之路很辛苦，曾有過學習挫折與低潮，客語語調發音較不易，全靠不斷練習再練習，希望透過這次獲獎經驗鼓勵更多的小朋友投入語文學習行列，帶動學習客語風氣。

五福國中一年級黃子綸，從國小就喜歡上國字之美，也喜歡每個字注音符號發音，這次比賽國字與注音2項手寫表現優秀，奪得國語字音字形國中組特優。

原住民族語競賽成績也不同凡響，那瑪夏國中以布農語演繹神話傳說故事「八度司鳥」，精彩表現讓現場評審大為讚賞，獲得台灣原住民族語言讀者劇場國中組布農族語特優。

民生國小三年級沙力瀾．伊斯瑪哈單．伊斯立端，憑藉流利描述與自然的互動奪得布農族語情境式演說特優及從容自信獎，指導老師、也是父親的韃虎說，每天在家都和孩子們用布農語互動，姊姊布霓也於情境式演說國中組選手獲優等。非原住民身分的媽媽葉一萱，也通過原住民族語認證在國中推動族語，一家4口全心投入在布農族語文化傳承，相當難得。

中山國中二年級陳宜萱、鳳陽國小六年級許語恩，分別獲得南排灣語朗讀特優國中組與國小組特優；兩人雖有原住民身分，但家中未說母語，完全從零開始，如今拿下全國第一，異口同聲說未來希望傳承母語，讓更多人發現南排灣語言之美。

後勁國中胡祐睿獲台灣台語字音字形國中組特優，指導老師郭福州表示，胡祐睿小三起接觸台語字音字形，初試啼聲就取得全國賽入場券，今年升上國中後繼續參賽，再度贏得台語字音字形國中組特優獎座。