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小學生掃不乾淨…家長喊聘清潔員掃「學校廁所」 網指1點更重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一位家長在網上發文，分享自己對「小學生在校是否要掃廁所」的看法。情境示意圖。圖／pakutaso
一位家長在網上發文，分享自己對「小學生在校是否要掃廁所」的看法。情境示意圖。圖／pakutaso

在台灣，多數人學生時代都有過打掃教室、校園的經歷，其中「掃廁所」更是不少人心中的惡夢。近日有網友就「小學生在校是否要掃廁所」議題發起討論，認為小學生無法掃乾淨廁所，有的人看到環境太髒便會選擇憋尿、不上廁所，並提出由家長出錢，讓學校聘請清潔人員打掃的想法。對此，有不少網友贊同，但也有家長認為，「偏鄉的孩子可能沒辦法出錢、「讓小孩學習分擔環境衛生」。

原PO在FB社團「小一聯盟」發文分享自身經驗 ，並針對小學生是否要打掃學校廁所提出意見。原PO表示，他曾在美國的公立高中就學，當地從小學生到大學生都無須打掃學校，皆由校方聘請專門的清潔人員打掃環境。他讀過兩間公立高中，廁所都非常乾淨，衛生紙都是丟馬桶，沒遇過堵塞的問題，也因為衛生紙都被沖掉，垃圾桶自然不會發臭。

原PO認為，一般人在體驗過乾淨的廁所後就回不去了。就算從沒在學校掃過廁所，長大後也會為了維護自己的使用環境，自動去掃乾淨。

原PO表示，他並不贊成要求孩子在學校掃廁所的作法，畢竟他們不專業、根本掃不乾淨，有些學生看到環境太髒，還可能因此憋尿不上廁所。他也提出自己的想法，認為可以由家長出錢，讓學校聘清潔人員打掃，學生從小在乾淨的環境下長大，為來自然就會維持環境整潔。

許多家長對原PO的想法表示認同，「負責掃廁所的孩子可能一區域只有2、3人，但要在半小時，甚至更短時間內掃完至少10間廁所，也太強人所難。更重要的是要教導使用者如何好好使用廁所」、「有很多學校傍晚之後都會開放校外人士進來運動，常常看到廁所被用的髒亂不堪。很同意你說的，小孩根本不專業真的很難打掃乾淨」、「小孩掃廁所根本就都在玩水啊。我也覺得學校公共廁所可以安排專業清潔員來清潔，除非是各班級都有設自己的廁所，再由各班自己清潔」。

有家長則認為掃廁所也是教育的一環，「廁所在學校就是外掃區，從三十年前就有安排班級負責且指派學生來做。掃不乾淨可以學，以前我們能做好、現在也行，這本來就是教育與學習的一環」、「動手做是種生活經驗，孩子或許沒專業人士強，但至少是讓他學習分擔環境衛生，讓他明白打掃的人辛勞付出」、「你沒有教他，他怎麼會打掃？兩個國家文化不一樣耶，在台灣孩子可能就養廢了」。

也有人提出其他問題，「政府不給經費的前提下，大多數家長願意出多少錢？會決定打掃頻率和品質」、「教育考慮全面，偏鄉的孩子可能沒辦法（出錢）」、「有一個更大的問題，就是孩子沒有正確使用馬桶，也就是家長沒有教好。上蹲式馬桶也是要教過，衛生習慣要從小教育」

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