提供學子舞台！建商攜中一中、向上國中「雲．衍」開展

漢宇建設落實校園美學實踐計畫，今攜手台中一中、向上國中美術班及台中一中媽媽聯誼會繪畫創作班，在台中北屯永久會館「漢宇見築館」舉辦「雲．衍」聯合創作展今開幕，2月9日前展出學生們創作作品。

漢宇建設董事長葉昱賢說，美學力就是國力，漢宇深耕中部建築界40年，推動生活美學，盼在自身對建築美學的堅持外，也能透過校園美學實踐計畫，永久會館「漢宇見築館」能成為藝術家展示及分享的重要平台，讓美學向下扎根。

「雲．衍」聯合創作展總策展人、台中一中美術班老師朱忠勇說，創作展主由為「天空因為雲朵而有了表情，大地因為建築而展現生機」，盼透過不同世代的創作，呈現出時間流動中的永恆之美；透過「雲衍」主題式創作，由漢宇建設贊助創作及展演經費，讓學生們在優質展演空間呈現作品，與藝術大師對話。

向上國中美術班的創作以「雲中語」為理念發想，指導老師賴于婷、陳采青帶領學生從鋁線的物質特性出發，呈現「鋁線如詩，輕觸天際」之感，讓人感覺「當一根線被賦予生命，將不僅僅是形體的存在，更是一段漂流於空間的記憶」。