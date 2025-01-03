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RoboRAVE國際機器人大賽大放光彩 台南學子勇奪28面獎牌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南代表隊參加日本RoboRAVE國際機器人大賽傳捷報，勇奪28面獎牌，市長黃偉哲接見表揚。圖／台南市教育局提供
台南代表隊參加日本RoboRAVE國際機器人大賽傳捷報，勇奪28面獎牌，市長黃偉哲接見表揚。圖／台南市教育局提供

台南市代表隊在2024年11月15日至17日前往日本石川縣加賀市，參加「RoboRAVE國際機器人大賽」，勇奪10金、8銀、10銅，共計28面獎牌，囊括總獎牌數的近三分之二。

台南市長黃偉哲今天表揚獲獎學生，在面對來自日本、中國、智利、埃及、墨西哥等國逾千名選手的激烈競爭中，台南代表隊表現卓越，讚許他們的傑出表現，並期許學子們繼續努力，為台南爭取更多國際榮譽。

黃偉哲表示，從ChatGPT的崛起看見AI的重要性，輝達執行長黃仁勳也預見機器人技術與AI的結合正成為下一波科技浪潮的焦點。

台南市抓住這股科技契機，深化AI與機器人教育，上個月舉辦的「台南AI機器人大賽」吸引了335支隊伍、近千名選手參與，創下歷史新高，展現台南學生對科技教育的熱情與潛力。

教育局長鄭新輝指出，全球各國正逐步在基礎教育中引入程式設計與STEAM（科學、技術、工程、藝術與數學）教學，強化學生跨學科的思考與解決問題能力。台南市不僅推動「機器人教育中程計畫」，還積極完善師資支持機制與課程設計，為學生奠定扎實基礎，迎接AI時代的挑戰。

比賽中，安南國中黃士軒、王辰恩、陳冠宇及瀛海高中王柏凱在「滅火」與「爬坡」項目中奪得金牌。他們分享，為了在賽場上發揮最佳表現，團隊進行了數月的精心訓練，細緻調整機器人的結構與程式，最終以完美表現獲得肯定。

此外，來自台南一中郭恩佑、台南二中許喆嘉、北門高中陳室享與顏佑豈則在「相撲」項目摘金、「爬坡」項目奪銀、「滅火」項目獲銅。他們表示，與來自墨西哥與日本選手交流的經歷意義深遠，這次的國際競賽不僅增進了技術，也激發了挑戰更大舞台的決心。

日本

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