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盧廣仲來了！僑泰高中演唱會師生校園嗨翻天
僑泰高中校園演唱會今天下午熱鬧登場，包括知名歌手盧廣仲、TRASH樂團、TYSONYOSHI、邱軍、李浩瑋、未來少女ELL&s女團等演唱，吸引師生熱情互動、嗨翻天。學生透過儀隊、美容科走秀、熱舞社展演等，展現成果。
今天的校園演唱會由學生自治會籌辦，邀知名啦啦隊成員YURI主持，演唱會由美容科走秀開場，模特兒細緻的妝容、華麗的道具和動作，展現技藝成果，儀隊則展現整齊畫一的動作與千變萬化的槍法。
學生自治會會長李依庭說，演唱會籌辦過程中幹部們雖有不同意見，所幸都能理性溝通，找出最好的方案，才能展現精彩的成果。她感謝學長姊的經驗傳承，更感謝師長們的叮嚀與指導。
美容科主任葉惠錚說，學生走秀不只是妝容的展出，更包含了整體造型設計，所有道具都是學生純手工製作，不但展現出創意，也結合了美容專業與造型藝術，是技藝學習成果的最佳展現。
學務主任葉筱楓說，此次校園演唱會以「小龍新春到，僑泰幸福來」為主題，除了祝賀師生新年快樂，也希望能為師生營造幸福的環境，並成為未來共同珍藏的回憶。
校長温順德表示，僑泰一貫的辦學理念是鼓勵師生發揮創意，勇敢展現自我。今天的演唱會由學生自治會主導，融合了社團成果發表，充分展現學生多元學習成果，也是學生自治與公民素養的最佳體現，期盼為校園帶來更多溫暖和歡樂，也讓學生的在校生活更加充實。
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