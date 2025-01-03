新北淡水淡江中學校長交接 周國生授職培養全方位人才

私立淡江高級中學於今日上午，舉行新任校長周國生就任校長授職典禮，在淡江高中禮拜堂舉行，由北部台灣基督長老教會大會議長黃銅沛牧師主持就職典禮，並邀請淡水區民意代表，淡水區大中小學校長，新北市家長協會及家長委員會，長老教會總會、大會、中會牧長等重要貴賓與會，慶賀周國生校長就任淡江高中校長。

淡江中學自1914年馬偕博士的兒子偕叡廉校長立案創立淡江中學以來，經歷了百餘年，也曾經產生傑出校友，例如前總統李登輝、電影導演王小棣、歌手胡德夫、洪榮宏、周杰倫等人，周校長曾任國立基隆特殊教育學校、國立埔里高級工業職業學校、國立豐原高級商業職業學校及台中市立豐原商業高級中學學校等校長職務長達18年，淡江中學董事會特禮聘並借重周校長豐富的辦學經驗，來接續淡江中學百年校務。

周校長表示，淡江中學自創校以來，始終堅守基督長老教會「信仰、希望、愛」的教育核心，並致力於培養兼具品德、學識、服務精神的優秀青年。在未來的日子裡，將帶領全體師生，延續這份珍貴的使命。努力強化學術發展，培養全方位人才。