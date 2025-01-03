感謝支持畢業圓夢助學計畫 彰化18童送手植蔬菜謝公益社團

去年下半年迄今菜價不便宜，彰化縣福德國小六年級18名小朋友今採收手栽蔬菜8袋，捐贈永靖鄉蕪菁愛家園關懷協會，給叔叔阿伯阿姨享用，並與協會學員相約，畢業前夕將到協會做服務學習和生活體驗。

福德國小力行「存好心、說好話、做好事」三好品德教育，去（2024）年獲選為三好實踐學校，此外校園推動環境永續計畫，12月25日得到環保部頒贈台美生態學校銅質認證。為使學童學會感恩及體會社會責任，加強關懷弱勢及同理心，學校讓應屆畢業生主導畢業圓夢助學計畫。

透過頂新和德文教基金會媒合，福德獲多個在地社團協助實踐畢業圓夢助學計畫，小朋友在校園6塊各5至6坪的樸學農園種蔬果，去年12月採收一批送給社區獨老，今六年級18名小朋友和9名蕪菁愛家園關懷協會學員，採收茼蒿、蘿蔓、福山萵苣等8大袋蔬菜贈送協會，感謝支持畢業圓夢助學計畫，協會回贈感謝狀肯定小朋友懂得感恩。

六年級徐姓、陳姓、張姓3名學童都認為，能再次把親手種的菜和各神花果醬送給社區慈善團體，有機會幫助更多人，全班同學覺得自己是有用的人，未來要做得更好。導師柳佳吟表示，小朋友配合學校教育特色開發出多種文創商品籌措畢旅費用，學到畢旅不只有玩樂，也是一堂社會課。

校長卓鴻賓說，學校呼應「晴耕雨讀，永續有福德」教育願景，在課程發展架構統整明日閱讀、台美生態與三好校園等計畫，其中三好樸學農園是跨領域的學習場域，在雙語、閱讀、生態、食農及傳藝等五軸課程特色交融下，希望打造孝順、誠實、負責、合作和禮貌的學習圖像，陶養學生未來帶著走的能力。