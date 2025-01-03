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泰山義學國中體育館共構工程動工 2027年完工供240個車位

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
義學國中多功能體育館工程因具複合式功能，各空間既須連結又須適度分離，人車路線互不干擾並妥善區隔一般民眾與學校師生進出動線，使學生進出校園更加安全及便利。圖為義學國中多功能體育館完工示意圖。圖／新北市工務局提供
義學國中多功能體育館工程因具複合式功能，各空間既須連結又須適度分離，人車路線互不干擾並妥善區隔一般民眾與學校師生進出動線，使學生進出校園更加安全及便利。圖為義學國中多功能體育館完工示意圖。圖／新北市工務局提供

新北市泰山義學國中缺乏室內體育館，大型活動遇到下雨就無法舉辦，新北市新工處將興建多功能體育館，共構非營利幼兒園及240個停車位，預計2027年8月完工，新北市長侯友宜今出席動工典禮表示，希望如期完工，提供更好的教學空間。

義學國中全校共計54班，既有校舍於2004年落成，校園建築造型典雅優美，各項硬體設施完善，但師生長期面臨缺乏室內體育教學空間的問題，每逢辦理畢業典禮等大型活動時，都必須向外租借場地，遇天候不佳時，也無法提供室內空間教學。

侯友宜表示，義學國中位於泰山區熱鬧的地方，公有停車場、路邊停車位都不足，學校沒有大型集會場所，遇到下雨就無法辦活動，隨著塭仔圳開發，未來帶動更多人口進駐，停車需求高，體育館共構停車場，今天正式開工，希望順利在2027年完工。

工務局長馮兆麟指出，義學國中多功能體育館工程總經費約8.87億元，規畫興建地下1層、地上5層的體育館建築，包含幼兒園室內活動室6間、多功能教室4間、大型綜合球場1座以及地下室內停車場共240席汽車車位。

馮兆麟本案因具複合式功能，各空間既須連結又須適度分離，建築師細心規劃使人車路線互不干擾，並妥善區隔一般民眾與學校師生進出動線，周邊人行道亦一併整理更新，使學生進出校園、家長接送子女均更加安全及便利。

新工處長簡必琦補充，義學國中既有校舍外觀華美大氣，本次體育館整體設計在呼應學校既有建築，以紅磚外牆為基底，並靈活運用多種外飾材料，呈現國中生的活潑朝氣，使新舊建築外觀完美融合，並展現全齡服務的多元特性。

新北市議員李宇翔認為，泰山地區非常欠缺停車空間，因為舊市區很早就開發，此次體育館只往下挖一層，僅提供240個車位，非常可惜，緩不濟急，希望後續塭仔圳規畫上要有更多停車場。

新北市新工處將興建多功能體育館，共構非營利幼兒園及240個停車位，預計2027年8月完工，新北市長侯友宜今出席動工典禮。記者江婉儀／攝影
新北市新工處將興建多功能體育館，共構非營利幼兒園及240個停車位，預計2027年8月完工，新北市長侯友宜今出席動工典禮。記者江婉儀／攝影
義學國中多功能體育館工程因具複合式功能，各空間既須連結又須適度分離，人車路線互不干擾並妥善區隔一般民眾與學校師生進出動線，使學生進出校園更加安全及便利。圖為義學國中多功能體育館完工示意圖。圖／新北市工務局提供
義學國中多功能體育館工程因具複合式功能，各空間既須連結又須適度分離，人車路線互不干擾並妥善區隔一般民眾與學校師生進出動線，使學生進出校園更加安全及便利。圖為義學國中多功能體育館完工示意圖。圖／新北市工務局提供
新工處長簡必琦說明簡報內容。記者江婉儀／攝影
新工處長簡必琦說明簡報內容。記者江婉儀／攝影
記者江婉儀／攝影
記者江婉儀／攝影

建築師 體育館

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