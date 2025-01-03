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新北義學國中體育館共構停車場 拚116年完工

中央社／ 新北3日電

新北市立義學國中多功能體育館共構地下停車場工程今天動土，新北市長侯友宜表示，將大型體育館、幼兒園與公有停車場一次興建到位，希望在民國116年完工。

新北市政府工務局長馮兆麟指出，義學國中多功能體育館規劃興建地下1層、地上5層，包含6間幼兒園室內活動室、4間多功能教室、1座大型綜合球場及地下室內停車場共240席汽車車位。

馮兆麟表示，多功能體育館工程總經費約新台幣8.87億元，中央前瞻計畫補助2.5億元，整體工程預計民國116年8月完工。

侯友宜說，新北市泰山區人口眾多，公有停車場不足，隨著塭仔圳開發，勢必帶來更多人口，而義學國中在泰山區是非常重要的學校，但缺乏室內體育館，因此市府決定將多功能體育館結合停車場工程，提供學生運動空間並解決停車需求，體育館設施課後時段也將租借給民眾活動使用。

侯友宜表示，新北市還有很多待完成工程，如義學市民活動中心重建工程、國泰國小遷校新建校舍工程等，地區發展需要一棒接一棒做好，市長有責任完善教育體系、改善交通問題。

侯友宜接受聯訪時，有媒體提問前台北市長柯文哲涉京華城案、政治獻金案，檢方連提2次抗告，柯文哲昨天被裁定羈押，有民眾稱「檢方政治辦案、浪費司法資源」，侯友宜回應，司法就要勿枉勿縱、公正客觀，不要受到任何政治力影響，這是人民最大期盼。

侯友宜 體育館

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