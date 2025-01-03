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114高中藝才班特招簡章公告 學生可跨區報考

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今天公布114學年度高中藝才班特色招生甄選入學簡章。本報資料照片
教育部今天公布114學年度高中藝才班特色招生甄選入學簡章。本報資料照片

教育部今天公布114學年度高中藝術才能班特色招生甄選入學簡章，管道不受就學區限制、可跨區報考，國中非就讀藝術才能班的學生也可以報考，但因各分區測驗時間統一，考生僅能向一區報名術科測驗及申請分發。

藝才班特招是為音樂、美術、舞蹈、戲劇興趣明確學生設計的入學管道，依據術科測驗分數和志願序分發，又藝才班的術科測驗不考國文、數學，改以各類別術科測驗檢測學生能力。

教育部表示，藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業二階段。音樂班測驗科目包括，「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」與「視譜演唱及即興」5科；美術班則有「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」與「書法」4科。

另，舞蹈班4科，分別為「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」與「現代舞」；戲劇班3科，「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」。

教育部表示，和一般學生的免試入學管道不同，藝才班特招不受學區限制、可跨縣市報考。各分區術科測驗時間都統一，今年度音樂班、舞蹈班術科測驗時間為4月12到14日，美術班及戲劇班則為4月19到20日，考生只能向一分區報名。

教育部也指出，術科測驗2月17到3月3日線上報名與郵寄繳件，細節可參考各類各區主辦學校網站或高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統。

免試入學 教育部 音樂

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