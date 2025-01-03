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高中藝術才能班特招簡章公告 可跨區報考

中央社／ 台北3日電

教育部今天公布114學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學簡章，這項管道不受就學區限制，可跨區報考，但因測驗時間統一，考生只能向一分區報名術科測驗及申請分發。

藝才班特招是為音樂、美術、舞蹈、戲劇性向明確學生設計的入學管道，依據術科測驗分數和志願序分發，國中教育會考成績則由各校自行決定是否作為錄取門檻。

藝才班的術科測驗不考國文、數學。以舞蹈班為例，考科包括舞蹈即興、芭蕾、中華民族舞、現代舞等。

教育部表示，學生即便沒在國中修讀藝才班，也可報考。且和一般學生的免試入學管道不同，藝才班特招不受就學區的限制，可跨縣市報考，但各分區術科測驗時間都統一，今年度音樂班、舞蹈班為4月12日到14日，美術班及戲劇班為4月19日到20日，考生只能向一分區報名。

術科測驗於2月17日到3月3日線上報名與郵寄繳件。相關細節可參考各類各區主辦學校網站或高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統。

國中教育會考 教育部 音樂

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