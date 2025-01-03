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彰化民靖國小改分校等於安樂死 居民連署反對

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣政府在時隔一年後，今年再度啟動裁併學校評估，民靖國小進入改設分校的評估階段。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府在時隔一年後，今年再度啟動裁併學校評估，民靖國小進入改設分校的評估階段。記者簡慧珍／攝影

彰化縣8所國小學生數，在本學年度（113年）未達全校總人數40人，縣府依裁併校作業要點評估，竹塘鄉民靖國小評分最低，進入改設竹塘國小民靖分校階段，縣府17日辦公聽會，學區民眾正連署反對「降級」，要求縣府比照慣例給改善寬限期。

彰化縣府在2020年到2023年裁撤大城鄉3所小校，最後一所被廢校的潭墘國小學區民眾強烈反彈、四處陳情，監察院糾正縣政行政程序不周全，縣政去年未裁撤小校，但再度啟動裁併機制，改降為分校。

本（113）學年彰化縣有8所國小學生人數未達全校總人數40人，縣政府依據彰化縣裁併校作業要點的14項指標，竹塘鄉民靖國小有37名學生，雖非人數最少，但評估總分最低，被列為改設竹塘國小民靖分校，縣府將在17日舉辦公聽會收集民意後，連同教育處評估報告提交審委會，作出決定。

民靖國小曾在4年前全校學生總人數未達40人，經過前任、現任校長的努力回復到40人以上，本學年再度下滑，就成為「下手目標」，家長會、居民不服氣，正連署反對降級。

有家長認為，降為分校，師生家長都不安心，新生不來、舊生流失，等同「安樂死」。

教育處國教科指出，小校評估不只考量學生總人數，也評估未來5年學區內新生人數、校齡、屋齡，以及過去5年列專業評估，學齡人口、社區人口增減、學校對外競賽表現等指標，民靖國小總分最低，評估改設分校，分校雖無校長但有主任，差異不大，家長不必過慮。

併校 小學生

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