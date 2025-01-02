彰化縣政府再度出手 民靖國小家長會：降為分校等於安樂死

彰化縣政府暫停一年，今年再度出手處理小校，竹塘鄉民靖國小相隔4年再度進入評估名單，被通知本月17日舉辦改設竹塘國小民靖分校公聽會，學區民眾正進行連署反對「降級」，要求縣政府比照慣例給改善寬限期。

縣政府2020年到2023年裁撤大城鄉3所小校，最後一所被廢校的潭墘國小學區民眾強烈反彈，到處陳情，監察院受理後調查，糾正彰化縣政府行政程序不夠周全，縣政府因此2024年未裁撤小校，去年底再度啟動裁併機制，但不再廢校而改為降為分校。

本（113）學年彰化縣8所國小學生人數未達全校總人數40人，縣政府依據彰化縣裁併校作業要點的14項指標，竹塘鄉民靖國小37人並非人數最少但評估總分最低，被列為改設竹塘國小民靖分校，縣政府將舉辦公聽會收集民意後，連同教育處評估報告提交審委會討論並作出結果。

民靖國小曾在4年前全校學生總人數未達40人，經過前校長和現任校長的努力回復到40人以上，本學年再度下滑，就成為縣政府「下手目標」，家長會及地方居民都不服氣，正展開連署反對降級。

家長長蕭健佑今表示，降為分校後沒校長督導行政和教學，家長不放心，教師不安心，整體教學氛圍不穩定，恐流失舊生及新生不來，校運將逐漸下降跟廢校差不多，等於是「安樂死」，他和家長會、學區家長會努力招生，爭取改善的緩衝機會，不要本學年未達40人就把民靖國小降級。

蕭健佑又表示，教育處以先改設分校然後大家努力招生，學生總人數達40人以上再改回獨立學校的說法來安撫民靖國小家長，「教育哪有這樣改來改去」，家長和居民認為只要改設分校就「回不來了」。

據了解，8所全校總人數未達40人的國小，人數最少的32人，也有國小連續3年未達40人，在去年底評估會議時，7所國小安全過關，其中1所因學校與地方的可可產業結盟而獲4年免評估「特赦權」，唯有民靖國小37人被通知進入評估改設分校的程序。

教育處國教科指出，小校評估不只考量學生總人數，還會估評未來5年學區內新生人數、學校校齡和屋齡、過去5年列專業評估與學區學齡人口、社區人口的成流與流失，及學校對外競賽表現等多元指標，民靖國小總分最低，依規定被評估改設分校而非廢校，分校沒校長但有主任，差異不大，家長不必過慮。