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不一樣的跨年！北市國小家長租雪機 川堂「飄雪」學生嗨翻
台北市立延平國小學生昨天度過一個不一樣跨年日，校方為讓學生體驗過年氣氛，昨天上午舉辦倒數活動，更有家長搬來下雪機，讓小朋友體驗下雪感覺，不少小朋友看到雪花飄落在川堂都相當興奮，也有小朋友許下願望，希望能上山一堵真正白雪。
延平國小昨天上午在學校辦倒數活動，讓全校師生一同倒數，體驗跨年感覺，而家長為讓小朋友更有臨場感，更將下雪機搬來營造氣氛，只見學校川堂中庭飄起翩翩雪花，不少小朋友第一次看到下雪，趴在欄杆上開心體驗一年中的最後一天。
校長陳清義表示，由於跨年較多活動時間很晚，小朋友很少能體會，和老師、家長討論下，決定辦此活動，讓小朋友可以感受到過年喜悅感，而學校也有一些經濟上弱勢的孩童，可能無法出遊，也有家長借來下雪機，讓孩子體驗下雪感覺，彷彿置身國外，昨天是學校第一次舉辦，也收到不錯的效果。
參與小朋友看到學校下雪都相當興奮，有小朋友表示，今年第一次學校舉辦該活動還有直笛隊演奏的曲子，即使天氣冷氣氛感覺相當溫馨；也有第一次看到雪的孩子說，看到白白雪花飄落，感覺很美、很漂亮，希望每年都能舉辦類似活動，有一天也要到高山上一堵真正的白雪。
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