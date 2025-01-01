「班班喝鮮奶」政策中央喊卡…嘉市今年擴大辦 公幼到國中都有鮮乳喝
4年44億的學童「班班有鮮乳」政策，行政院決定下學期停辦。嘉義市政府不只不停辦，還自編預算，從下學期2月起擴大從公立幼兒園到國中，學生班班有鮮乳喝，市府期盼教育部能夠補助，讓市府自辦，
嘉市政府去年底才獲九華山地藏庵斥資百萬餘元，致贈班班有冰桶及保冷袋，「班班有鮮乳」政策急轉彎喊停，讓市府、廟方、學校、家長一片錯愕，異口同聲希望中央持續補助讓地方自辦，卻等不到續辦好消息。
教育處說，市府去年配合中央補助學童「班班有鮮乳」政策，每周2次喝鮮乳，市府自編90多萬元配合並增加公幼，為擴大照顧學生，今年自編預算900多萬元，擴大到國中生，預算獲議會支持通過，下學期起，從公立幼兒園到國小、國中，班班有鮮乳喝。
行政院決定下學期停辦，市府請示教育部是否補助讓市府續辦「班班有鮮乳」，教育部還未回覆，若有補助持續辦理，若不同意補助，市府將追加2千多萬元國小「班班有鮮乳」預算，提報議會審議通過續辦。
教育處長郭添財表示，市府編預算明年讓國中生也能每周2次喝鮮乳，嘉市「班班有鮮乳」政策，率先全國，從幼兒園到國中都喝鮮乳，「班班有鮮乳」政策，照顧酪農及孩童，立意良善，嘉市執行完善，希望中央持續補助讓地方自辦，為孩子健康成長盡心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言