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「班班喝鮮奶」政策中央喊卡…嘉市今年擴大辦 公幼到國中都有鮮乳喝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「班班有鮮乳」政策，行政院決定下學期停辦。嘉義市政府不只不停辦，還自編預算，從下學期2月起擴大從公立幼兒園到國中，學生班班有鮮乳喝。圖／嘉市府提供
「班班有鮮乳」政策，行政院決定下學期停辦。嘉義市政府不只不停辦，還自編預算，從下學期2月起擴大從公立幼兒園到國中，學生班班有鮮乳喝。圖／嘉市府提供

4年44億的學童「班班有鮮乳」政策，行政院決定下學期停辦。嘉義市政府不只不停辦，還自編預算，從下學期2月起擴大從公立幼兒園到國中，學生班班有鮮乳喝，市府期盼教育部能夠補助，讓市府自辦，

嘉市政府去年底才獲九華山地藏庵斥資百萬餘元，致贈班班有冰桶及保冷袋，「班班有鮮乳」政策急轉彎喊停，讓市府、廟方、學校、家長一片錯愕，異口同聲希望中央持續補助讓地方自辦，卻等不到續辦好消息。

教育處說，市府去年配合中央補助學童「班班有鮮乳」政策，每周2次喝鮮乳，市府自編90多萬元配合並增加公幼，為擴大照顧學生，今年自編預算900多萬元，擴大到國中生，預算獲議會支持通過，下學期起，從公立幼兒園到國小、國中，班班有鮮乳喝。

行政院決定下學期停辦，市府請示教育部是否補助讓市府續辦「班班有鮮乳」，教育部還未回覆，若有補助持續辦理，若不同意補助，市府將追加2千多萬元國小「班班有鮮乳」預算，提報議會審議通過續辦。

教育處長郭添財表示，市府編預算明年讓國中生也能每周2次喝鮮乳，嘉市「班班有鮮乳」政策，率先全國，從幼兒園到國中都喝鮮乳，「班班有鮮乳」政策，照顧酪農及孩童，立意良善，嘉市執行完善，希望中央持續補助讓地方自辦，為孩子健康成長盡心力。

「班班有鮮乳」政策，行政院決定下學期停辦。嘉義市政府不只不停辦，還自編預算，從下學期2月起擴大從公立幼兒園到國中，學生班班有鮮乳喝。圖／嘉市府提供
「班班有鮮乳」政策，行政院決定下學期停辦。嘉義市政府不只不停辦，還自編預算，從下學期2月起擴大從公立幼兒園到國中，學生班班有鮮乳喝。圖／嘉市府提供

公幼 嘉義 教育部 班班有鮮乳

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