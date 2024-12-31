快訊

蘿拉涉毒家中遭逮強制執行畫面曝光 蔡阿嘎偕妻在場親自蒐證

元旦起雨下2天！冷空氣來襲 3500公尺高山有降雪機率

台中大明高中創校一甲子 展望百年教育新篇章

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大明高中董事會董事宋一芬致詞歡迎嘉賓蒞校歡度60周年校慶。大明高中提供
大明高中董事會董事宋一芬致詞歡迎嘉賓蒞校歡度60周年校慶。大明高中提供

永誠學校財團法人台中市大明高中，31日舉行盛大的創校60周年校慶活動。在典禮中，特別表彰各行各業中取得卓越成就的校友，無論是商工管理、學術科技還是藝術創作，這些校友都以大明高中的教育為基礎，走向人生的巔峰。

其中，擁有國際藝術策展豐富經驗的當代藝術家廖迎晰表示，她是大明美工科第二屆畢業校友，當年就學期間扎實的學術基礎和多元的培養，對她在藝術創作上的發展有深刻的啟蒙。

此次校慶的主題為「大明創校一甲子，永誠辦學再百年」，寓意著大明高中在過去60年中，始終堅持「誠信、創新、國際、卓越」辦學理念，並以此為基礎，持續培養具備國際視野、專業技能與良好品德的學子。

大明高中董事會董事宋一芬致詞時表示，大明60年的風華升轉，見證了無數師生的成長與努力。今天的校慶，不僅是回顧過去的輝煌，更是展望未來的動力。大明高中辦學藍圖將隨第二校舍工程-國中部教學大樓以及文創會館的完工，以嶄新的樣態迎接未來挑戰，力求在教育品質上精益求精。

多位校友在發言時，回顧了自己當年在校學習的點滴，並感謝母校在校友們成長過程中，所給予的支持與啟發。

近年來，大明高中的升學表現持續優異，無論是國內還是國際升學，學校都取得佳績。國內升學方面，學生錄取國內頂尖大學，包括國立臺灣大學、國立清華大學及國立成功大學等，充分展現學校學術實力和學生的優秀素質。

國際升學方面，學校也積極推動國際化教育，並輔導學生申請海外大學。今年，高中部學生成功錄取澳洲昆士蘭大學以及英國國立西英格蘭大學，為學校的國際化發展注入了新活力。

另外，學校今年在全國技藝競賽中成績表現亮眼，學生分別囊括電腦繪圖競賽全國金手獎，應用設計及烘焙競賽中也獲得全國優勝的殊榮肯定，更在全國學生美術比賽高中美術班組取得西畫類特優佳績，展現大明學子的才能，也彰顯了學校在多元化教育上的不懈努力。

隨著創校60周年校慶暨學習成果展的揭幕，大明高中已將目光投向未來的百年校慶。校方表示，學校將繼續秉持「永誠辦學」的理念，推動教育創新與國際化，致力於提高學生的綜合素質，並拓展更多元的升學管道，讓更多學生能夠走向國際舞台，成為全球化時代的領袖。

學生榮獲全國學生美術比賽西畫類全國特優暨全國技藝競賽金手獎表揚。大明高中提供
學生榮獲全國學生美術比賽西畫類全國特優暨全國技藝競賽金手獎表揚。大明高中提供
永誠學校財團法人台中市大明高中舉行創校60周年校慶，並表揚傑出校友。大明高中提供
永誠學校財團法人台中市大明高中舉行創校60周年校慶，並表揚傑出校友。大明高中提供

升學 校舍

延伸閱讀

彰化百年老校開啟時空膠囊 「長大要當總統」願望逗笑眾人

高雄明誠中學聖誕校慶 邀請高師大設計數學遊戲

明年創校90年 桃園中壢國中校慶暖身活動精彩紛呈

高中手語社團爆「學弟妹坐一圈低頭閉眼挨罵」 新北校長：將開霸凌會議

相關新聞

台中大明高中創校一甲子 展望百年教育新篇章

永誠學校財團法人台中市大明高中，31日舉行盛大的創校60周年校慶活動。在典禮中，特別表彰各行各業中取得卓越成就的校友，無...

橋牌大縣苗栗隊 女子組首奪亞太學生金牌揚威

大陸上海市舉行的2025亞太城際中學生橋牌邀請賽，苗栗縣學生為主體首度以苗栗隊名稱參賽，女子組今天力壓地主上海隊奪冠，也...

淡江中學桌球隊穿金戴銀 世錦賽為國爭光

淡江中學桌球隊在2024年世界青少年桌球錦標賽及世界中學運動會賽事中屢創佳績，成為台灣桌球界的耀眼明星。高中部在全國中等學校運動會中，16年內奪得15次團體總冠軍，國中部則在9年內獲得8次總冠軍，成績斐然。此外，巫嘉恩、彭郁涵、王毓潔3位同學參加2024年世界中學運動會桌球賽，榮獲女子團體冠軍。其中，巫嘉恩在女子單打項目奪冠，彭郁涵則在女子雙打中獲得亞軍。

新北雙溪高中圓夢 陪伴獨居長者發起「呷飽未？」行動

雙溪高中組隊名為「呷啥貨」團隊，闖入新北市第二屆圓夢計畫決審，並於獲得圓夢D-Maker實踐獎金，團隊發起「呷飽未？」行動，陪伴在地獨居長者，陪伴長者用餐，讓臺灣人最常說的「呷飽未」不再只是問候，而是行動。

彰化埔心國中年終路跑邁入63年 跑完人人有獎勵

彰化縣埔心國中年終路跑今邁入第六十三年，330名學生在家長會長、學長、學姐領跑下，跑完員鹿路以北學區道路3.45公里，三...

嘉縣12學子技藝發光勇奪金手獎 縣府頒12萬獎助學金

嘉義縣12名學子在全國技藝競賽大放光彩，代表各校勇奪12項金手獎，為鼓勵獲獎學生，今天在縣府招商中心由縣長翁章梁頒獎表揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。