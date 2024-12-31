台中大明高中創校一甲子 展望百年教育新篇章

永誠學校財團法人台中市大明高中，31日舉行盛大的創校60周年校慶活動。在典禮中，特別表彰各行各業中取得卓越成就的校友，無論是商工管理、學術科技還是藝術創作，這些校友都以大明高中的教育為基礎，走向人生的巔峰。

其中，擁有國際藝術策展豐富經驗的當代藝術家廖迎晰表示，她是大明美工科第二屆畢業校友，當年就學期間扎實的學術基礎和多元的培養，對她在藝術創作上的發展有深刻的啟蒙。

此次校慶的主題為「大明創校一甲子，永誠辦學再百年」，寓意著大明高中在過去60年中，始終堅持「誠信、創新、國際、卓越」辦學理念，並以此為基礎，持續培養具備國際視野、專業技能與良好品德的學子。

大明高中董事會董事宋一芬致詞時表示，大明60年的風華升轉，見證了無數師生的成長與努力。今天的校慶，不僅是回顧過去的輝煌，更是展望未來的動力。大明高中辦學藍圖將隨第二校舍工程-國中部教學大樓以及文創會館的完工，以嶄新的樣態迎接未來挑戰，力求在教育品質上精益求精。

多位校友在發言時，回顧了自己當年在校學習的點滴，並感謝母校在校友們成長過程中，所給予的支持與啟發。

近年來，大明高中的升學表現持續優異，無論是國內還是國際升學，學校都取得佳績。國內升學方面，學生錄取國內頂尖大學，包括國立臺灣大學、國立清華大學及國立成功大學等，充分展現學校學術實力和學生的優秀素質。

國際升學方面，學校也積極推動國際化教育，並輔導學生申請海外大學。今年，高中部學生成功錄取澳洲昆士蘭大學以及英國國立西英格蘭大學，為學校的國際化發展注入了新活力。

另外，學校今年在全國技藝競賽中成績表現亮眼，學生分別囊括電腦繪圖競賽全國金手獎，應用設計及烘焙競賽中也獲得全國優勝的殊榮肯定，更在全國學生美術比賽高中美術班組取得西畫類特優佳績，展現大明學子的才能，也彰顯了學校在多元化教育上的不懈努力。