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橋牌大縣苗栗隊 女子組首奪亞太學生金牌揚威

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
大陸上海市舉行的2025亞太城際中學生橋牌邀請賽，苗栗隊今天力壓地主上海隊在女子組奪冠。圖／邱宏宬提供
大陸上海市舉行的2025亞太城際中學生橋牌邀請賽，苗栗隊今天力壓地主上海隊在女子組奪冠。圖／邱宏宬提供

大陸上海市舉行的2025亞太城際中學生橋牌邀請賽，苗栗縣學生為主體首度以苗栗隊名稱參賽，女子組今天力壓地主上海隊奪冠，也是第一面亞太學生金牌，公開組獲第四名，橋牌大縣揚威。

橋牌運動近年來在苗栗縣蓬勃發展，明仁國中橋牌班更是搶手，教練邱宏宬、賴來汶、薛家鳳及徐政彥帶領下，成了青少年國手的搖籃，以學生為主，組2隊參加12月27日至明天在上海舉辦的2025亞太城際中學生橋牌邀請賽，賽事有大陸、泰國、韓國、香港等五個國家地區16隊好手，精銳盡出競爭激烈。

苗栗隊參加公開組選手包括苗栗高中學生、明仁國中校友彭哲星、陳定霆，明仁國中學生呂濬博、陳子維、吳晉宇，嘉義縣協同中學學生鄭毓涵，公館國小、公館國中啟蒙；女子組選手包括三義高中、明仁國中校友劉品儀，明仁國中楊蘊微、陳宥伊、鄭玉蝶，公館國中彭舒祺、傅子瑜。

苗栗隊今天在女子組力壓地主上海隊，拿下苗栗學生首面亞太賽事金牌，公開組則屈居第四名，第一名杭州隊，去年亞太盃第二名，第二名上海隊，今年世界盃冠軍，第三名人大附中去年亞太盃第一名，隊隊有來頭。

值得一提是首度以苗栗隊名稱參賽，頗具實力且來勢洶洶，許多大陸牌友紛紛探詢苗栗在哪裡？今天晚間頒獎成了焦點，苗栗隊特別感謝苗栗縣體育會理事長議長李文斌及民間企業贊助，中華民國橋藝協會秘書長鍾仁謙及賴來汶帶隊，及苗栗縣長鍾東錦支持，尤其對橋牌的重視，讓苗栗能每年孕育更多橋牌高手。

上海 金牌

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