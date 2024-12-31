彰化埔心國中年終路跑邁入63年 跑完人人有獎勵

彰化縣埔心國中年終路跑今邁入第六十三年，330名學生在家長會長、學長、學姐領跑下，跑完員鹿路以北學區道路3.45公里，三個年級男生、女生分組競賽，八年級學生陳振凱以16分10秒96勇奪全校第一，和各組第一名同獲500元獎金。

校長黃森明扮成耶誕老人並以耶誕老人身分向2024告別，請全體師生迎接2025新年。下午約1點半，學生依年級、性別分為六梯次從大門出發，輔導會長陳惠琪、校友會理事長謝新春和輔導理事長許增鏞、縣政府參議柯呈枋、立法委員謝衣鳯及縣議員陳玉姬等人服務團隊、鄉民代表會副主席謝新春和鄉代張玉鈴、多名村長、彰化縣家長會長聯合會監事張小青等人領跑，副會長謝鎧宇等多位家長陪伴自己孩子跑完全程。

家長會長陳敏忠表示，以前跑到梧鳳國小再折返合計路程10公里，因近馬路拓寬和交通發達，從4.5公里縮短到現在3.45公里，還是能達到鼓勵學生強身健國的教育意義。

謝新春回憶昔日農業社會道路沒拓寬，學校規定跑10公里，他和同學在小路邊跑邊玩，不急著跑回終點。傑出校友也是校友會輔導理事長許增鏞說，埔心國中一甲子校慶那年的年終路跑增加校友組，此後每年他都邀請校友返校陪學弟、學妹運動，同時回憶自己的青春，他國中時學生1800人，路跑非常熱鬧。