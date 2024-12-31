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彰化埔心國中年終路跑邁入63年 跑完人人有獎勵

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心國中年終路跑，學長學姐返校陪伴領跑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心國中年終路跑，學長學姐返校陪伴領跑。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心國中年終路跑今邁入第六十三年，330名學生在家長會長、學長、學姐領跑下，跑完員鹿路以北學區道路3.45公里，三個年級男生、女生分組競賽，八年級學生陳振凱以16分10秒96勇奪全校第一，和各組第一名同獲500元獎金。

校長黃森明扮成耶誕老人並以耶誕老人身分向2024告別，請全體師生迎接2025新年。下午約1點半，學生依年級、性別分為六梯次從大門出發，輔導會長陳惠琪、校友會理事長謝新春和輔導理事長許增鏞、縣政府參議柯呈枋、立法委員謝衣鳯及縣議員陳玉姬等人服務團隊、鄉民代表會副主席謝新春和鄉代張玉鈴、多名村長、彰化縣家長會長聯合會監事張小青等人領跑，副會長謝鎧宇等多位家長陪伴自己孩子跑完全程。

家長會長陳敏忠表示，以前跑到梧鳳國小再折返合計路程10公里，因近馬路拓寬和交通發達，從4.5公里縮短到現在3.45公里，還是能達到鼓勵學生強身健國的教育意義。

謝新春回憶昔日農業社會道路沒拓寬，學校規定跑10公里，他和同學在小路邊跑邊玩，不急著跑回終點。傑出校友也是校友會輔導理事長許增鏞說，埔心國中一甲子校慶那年的年終路跑增加校友組，此後每年他都邀請校友返校陪學弟、學妹運動，同時回憶自己的青春，他國中時學生1800人，路跑非常熱鬧。

據了解，校內曾討論路跑公里數再減至2公里，有教師認為跟從前相比，路程已減少近2/3，再減就失去路跑意義，因此維持3.45公里，跑完全程的可獲家長會贈送奶茶，6 組的第一名都獲500元獎金，還有班級團體獎的獎勵。

彰化縣埔心國中今年終路跑，天氣熱，學生穿短袖短褲上場跑步。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心國中今年終路跑，天氣熱，學生穿短袖短褲上場跑步。記者簡慧珍／攝影

女生 路跑

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