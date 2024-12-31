新北雙溪高中圓夢 陪伴獨居長者發起「呷飽未？」行動
雙溪高中組隊名為「呷啥貨」團隊，闖入新北市第二屆圓夢計畫決審，並於獲得圓夢D-Maker實踐獎金，團隊發起「呷飽未？」行動，陪伴在地獨居長者，陪伴長者用餐，讓臺灣人最常說的「呷飽未」不再只是問候，而是行動。
「呷啥貨」團隊是由雙溪高中來自學生會五位高二同學所組成，觀察到雙溪在地獨居長者數量日漸增加，平時少有人陪伴，吃的簡單但卻營養不均衡。因此，發起「呷飽未？」行動，希望透過與學校食堂合作，製作營養餐盒，陪伴長者用餐，讓臺灣人最常說的「呷飽未」不再只是問候，而是行動。
學生莊凱婷表示，非常感謝教育局的圓夢計畫，讓心裡有夢的人可以築夢踏實，「呷啥貨」的「呷飽未？」行動未完待續，今天的獲獎只是圓夢的開始，未來會陪伴更多雙溪長者一起用餐聊天，將溫暖與關懷回饋出去。
雙溪高中校長葉俊士表示，雙溪地區老年人口的比例高於一般地區，非常感佩學生以老吾老以及人之老的心情，關切在地的長者，更感動他們懂得運用社會資源，找最熟悉地方的里長請益並且打破紙上談兵的空洞，以及開始進行實地的家訪陪伴行程，未來還想感動更多同學一起參與這項公益活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言