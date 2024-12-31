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新北雙溪高中圓夢 陪伴獨居長者發起「呷飽未？」行動

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪高中組隊名為「呷啥貨」團隊，闖入新北市第二屆圓夢計畫決審，並於獲得圓夢D-Maker實踐獎金，團隊發起「呷飽未？」行動，陪伴在地獨居長者。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中組隊名為「呷啥貨」團隊，闖入新北市第二屆圓夢計畫決審，並於獲得圓夢D-Maker實踐獎金，團隊發起「呷飽未？」行動，陪伴在地獨居長者。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪高中組隊名為「呷啥貨」團隊，闖入新北市第二屆圓夢計畫決審，並於獲得圓夢D-Maker實踐獎金，團隊發起「呷飽未？」行動，陪伴在地獨居長者，陪伴長者用餐，讓臺灣人最常說的「呷飽未」不再只是問候，而是行動。

「呷啥貨」團隊是由雙溪高中來自學生會五位高二同學所組成，觀察到雙溪在地獨居長者數量日漸增加，平時少有人陪伴，吃的簡單但卻營養不均衡。因此，發起「呷飽未？」行動，希望透過與學校食堂合作，製作營養餐盒，陪伴長者用餐，讓臺灣人最常說的「呷飽未」不再只是問候，而是行動。

學生莊凱婷表示，非常感謝教育局的圓夢計畫，讓心裡有夢的人可以築夢踏實，「呷啥貨」的「呷飽未？」行動未完待續，今天的獲獎只是圓夢的開始，未來會陪伴更多雙溪長者一起用餐聊天，將溫暖與關懷回饋出去。

雙溪高中校長葉俊士表示，雙溪地區老年人口的比例高於一般地區，非常感佩學生以老吾老以及人之老的心情，關切在地的長者，更感動他們懂得運用社會資源，找最熟悉地方的里長請益並且打破紙上談兵的空洞，以及開始進行實地的家訪陪伴行程，未來還想感動更多同學一起參與這項公益活動。

團隊 雙溪高中

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