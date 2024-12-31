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淡江中學桌球隊穿金戴銀 世錦賽為國爭光

觀天下／ 記者許端驛/萬里報導
淡江中學桌球隊在2024年世界青少年桌球錦標賽及世界中學運動會賽事中屢創佳績，成為台灣桌球界的耀眼明星。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江中學桌球隊在2024年世界青少年桌球錦標賽及世界中學運動會賽事中屢創佳績，成為台灣桌球界的耀眼明星。 圖／紅樹林有線電視提供

淡江中學桌球隊在2024年世界青少年桌球錦標賽及世界中學運動會賽事中屢創佳績，成為台灣桌球界的耀眼明星。高中部在全國中等學校運動會中，16年內奪得15次團體總冠軍，國中部則在9年內獲得8次總冠軍，成績斐然。此外，巫嘉恩、彭郁涵、王毓潔3位同學參加2024年世界中學運動會桌球賽，榮獲女子團體冠軍。其中，巫嘉恩在女子單打項目奪冠，彭郁涵則在女子雙打中獲得亞軍。

彭郁涵表示，對於在巴林舉行的比賽中取得佳績感到非常開心，感謝教練教導與隊友陪伴。她提到，為了這次比賽長時間準備，包括15天集訓，特別針對雙打練習，以提升默契。吳映萱則分享，從國小二年級開始接觸桌球，三年級起認真訓練。她感謝球隊、學校和家人支持，讓她在比賽中取得佳績。首次與搭檔合作參加女子雙打，並一舉奪冠，讓她感到特別開心。

淡江中學校長柯賜賢表示，學校與國泰人壽女子桌球隊合作，為桌球隊提供技術與心理素質的全方位培訓，這是球隊連續多年在全國中等學校運動會中取得優異成績的主要原因。其中，吳映萱在2024年世界青少年桌球錦標賽中，獲得團體亞軍和女子雙打冠軍。

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