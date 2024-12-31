快訊

中職／兄弟釋出7人包括陳家駒 3人簽回、2人轉教練

遊日注意！日本流感、新冠案例狂飆 疾管署示警「這3區」疫情嚴峻

企業傳愛視界無限 永龍建設助南市國中小學生配鏡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
永龍建設捐助台南市國中小弱勢學生配鏡，學生贈送感謝卡。記者鄭惠仁攝影／攝影
永龍建設捐助台南市國中小弱勢學生配鏡，學生贈送感謝卡。記者鄭惠仁攝影／攝影

台南市優質企業永龍建設公司為回饋社會，連續6年捐助弱勢學生免費配鏡，市府與永龍建設及文雄眼鏡再攜手延續此護眼行動，今舉行捐贈感謝儀式。董事長吳福明表示，企業的成功來自社會的支持，更應回饋社會。

市長黃偉哲感謝永龍建設與文雄眼鏡多年來的堅持與付出，協助全市中小學有視力矯正需求的弱勢學生，改善「惡視力」問題。這項計畫不僅為學童提供一副眼鏡，更是社會對孩子的支持與鼓勵，並藉此激勵更多社會力量參與公益，推動愛心的正向循環。

教育局長鄭新輝說，學童過早或長時間接觸3C產品，並伴隨不良用眼習慣，導致學生視力不良的比例持續攀升。112學年度統計，南市學生的裸視不良率為50.48%，其中國小學生為43.88%，國中生為70.01%，雖然低於全國平均，仍顯示出學童視力問題亟需關注。

市府已推動校園視力篩檢、視力異常追蹤、護眼教育推廣等多項措施，仍有部分家庭的孩子未能獲得適當的視力矯正機會。此次計畫的延續，是對這些孩子的及時幫助，並表達了市府與社會各界共同守護學童視力的決心。

永龍建設董事長吳福明表示，透過此計畫，不僅幫助弱勢孩子看見更清晰的世界，也傳遞愛心與責任，激勵更多人關注孩子的未來。

文雄眼鏡執行長張文雄說，作為專注於視力健康的企業，看到孩子們戴上眼鏡後露出的笑容，是參與這次計畫最大的回報。

教育局說明，此計畫捐助對象為全市各國中小學有視力矯正需求的經濟弱勢學生，由永龍建設出資，文雄眼鏡派遣專業團隊校園巡迴或請家長就近至門市配鏡服務，同時對學童用眼教育健康宣導。

永龍建設攜手文雄眼鏡捐助台南市國中小學生配鏡，守護學童視力。記者鄭惠仁攝影／攝影
永龍建設攜手文雄眼鏡捐助台南市國中小學生配鏡，守護學童視力。記者鄭惠仁攝影／攝影

小學生 眼鏡 視力

延伸閱讀

南市學校百餘場食農體驗 友善環境愛護鄉土做比說多

南市府2年爭取7億元補助 改善58校通學步道

台南市教育最美風景「同行不孤單、沒有任何孩子落單」

南市府和三大幼教協會簽署虐童零容忍 守護幼童

相關新聞

企業傳愛視界無限 永龍建設助南市國中小學生配鏡

台南市優質企業永龍建設公司為回饋社會，連續6年捐助弱勢學生免費配鏡，市府與永龍建設及文雄眼鏡再攜手延續此護眼行動，今舉行...

嘉縣12學子技藝發光勇奪金手獎 縣府頒12萬獎助學金

嘉義縣12名學子在全國技藝競賽大放光彩，代表各校勇奪12項金手獎，為鼓勵獲獎學生，今天在縣府招商中心由縣長翁章梁頒獎表揚...

「班班喝鮮奶」豆奶之亂…有學校寒假前才到貨 藍綠議員籲檢討

中央推行「班班喝鮮奶」政策針對無法喝乳製品小孩提供豆奶，不料，招標進度延宕，12月豆奶才陸續送到學校，甚至有學校要到1月...

金門知名企業洪慧玉熱心教育 捐賢庵國小運動發展基金

賢庵國小傑出校友、金門知名品牌企業「馬家麵線」負責人洪慧玉，昨日慨捐新台幣十萬元，作為母校推動運動發展的教育基金，以實際...

桃園員樹林國小百年老校舍車噪音干擾 1.7億重建新教學大樓

桃園市長張善政今天上午主持大溪區員樹林國小「迎曦樓」老舊校舍拆除環境整建暨新建教學大樓工程動土，總預算1.7億元、預計2...

獨／「班班喝鮮奶」之亂…豆奶遲到1學期 小學生今扛44瓶豆奶回家

教育部和農業部推動「班班喝鮮奶」政策一波多折，小學生從喝鮮奶變成喝保久乳或豆奶，各地亂象叢生；行政院長卓榮泰日前雖已喊卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。