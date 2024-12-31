企業傳愛視界無限 永龍建設助南市國中小學生配鏡

台南市優質企業永龍建設公司為回饋社會，連續6年捐助弱勢學生免費配鏡，市府與永龍建設及文雄眼鏡再攜手延續此護眼行動，今舉行捐贈感謝儀式。董事長吳福明表示，企業的成功來自社會的支持，更應回饋社會。

市長黃偉哲感謝永龍建設與文雄眼鏡多年來的堅持與付出，協助全市中小學有視力矯正需求的弱勢學生，改善「惡視力」問題。這項計畫不僅為學童提供一副眼鏡，更是社會對孩子的支持與鼓勵，並藉此激勵更多社會力量參與公益，推動愛心的正向循環。

教育局長鄭新輝說，學童過早或長時間接觸3C產品，並伴隨不良用眼習慣，導致學生視力不良的比例持續攀升。112學年度統計，南市學生的裸視不良率為50.48%，其中國小學生為43.88%，國中生為70.01%，雖然低於全國平均，仍顯示出學童視力問題亟需關注。

市府已推動校園視力篩檢、視力異常追蹤、護眼教育推廣等多項措施，仍有部分家庭的孩子未能獲得適當的視力矯正機會。此次計畫的延續，是對這些孩子的及時幫助，並表達了市府與社會各界共同守護學童視力的決心。

永龍建設董事長吳福明表示，透過此計畫，不僅幫助弱勢孩子看見更清晰的世界，也傳遞愛心與責任，激勵更多人關注孩子的未來。

文雄眼鏡執行長張文雄說，作為專注於視力健康的企業，看到孩子們戴上眼鏡後露出的笑容，是參與這次計畫最大的回報。