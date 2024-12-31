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嘉縣12學子技藝發光勇奪金手獎 縣府頒12萬獎助學金

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁表示，頒發獎助學金鼓勵努力追夢的孩子。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，頒發獎助學金鼓勵努力追夢的孩子。記者李宗祐／攝影

嘉義縣12名學子在全國技藝競賽大放光彩，代表各校勇奪12項金手獎，為鼓勵獲獎學生，今天在縣府招商中心由縣長翁章梁頒獎表揚，共發出獎助學金12萬4000元。縣長翁章梁表示，頒發獎助學金鼓勵努力追夢的孩子，同時也洽請各國中、高中職校友會在必要時提供協助，減輕未來生活、就學的雙重負擔。

113學年度全國高中技藝競賽中，嘉義縣學子代表各校共獲12項金手獎，其中有5項獲得保送台科大入場券，分別是榮獲金手獎第1名的涂展維、金手獎第2名張云嫚、何光曜及金手獎第3名翁敏傑、侯政全，另有7名學生獲得金手獎的其他名次，也能在未來升學獲得加分。

翁章梁說，過去因為廣設大學，技職教育有所荒廢，現在產業界、中央有很大聲音希望能回復、強化技職教育，嘉義縣有6成學子畢業後去讀技職學校，未來技職教育在全國重視下會有更好的資源和表現，是台灣製造業最重要的基礎，也是教學裡面成就台灣最好的製造基地。

翁章梁表示，教育處代表縣府前往各學生家中貼賀榜時，發現多數學生因為北上就學費用較高，因此考慮就近留在雲林或台中就讀，因此頒發獎助學金鼓勵努力追夢的孩子，同時也洽請學生就讀的各國中、高中職校友會在必要時提供協助，減輕未來生活、就學的雙重負擔。

翁章梁說，今天除了給予所有獲獎同學誠摯的祝福外，也感謝嘉義縣各國中攜手嘉義區高職提供試探與培養的環境，未來這群孩子只要想回來，轉型農工科技大縣的嘉義縣也將歡迎大家返鄉服務，貢獻所長。

教育處說明，全國高中學生技藝競賽由教育部主辦，共分為工業類、農業類、商業類、家事類及海事水產類等5大類，嘉義縣政府針對金手獎前3名者頒發1萬2000元、第4名至第6名者1萬元、其餘金手獎名次8000元的獎助學金。

嘉義縣長翁章梁頒發獎助學金鼓勵獲金手獎的12名學生。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁頒發獎助學金鼓勵獲金手獎的12名學生。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，未來技職教育在全國重視下會有更好的資源和表現。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，未來技職教育在全國重視下會有更好的資源和表現。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁頒發獎助學金鼓勵獲金手獎的學生。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁頒發獎助學金鼓勵獲金手獎的學生。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁頒發獎助學金鼓勵獲金手獎學生。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁頒發獎助學金鼓勵獲金手獎學生。記者李宗祐／攝影

台科大 嘉義 翁章梁

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