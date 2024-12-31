「班班喝鮮奶」豆奶之亂…有學校寒假前才到貨 藍綠議員籲檢討

中央推行「班班喝鮮奶」政策針對無法喝乳製品小孩提供豆奶，不料，招標進度延宕，12月豆奶才陸續送到學校，甚至有學校要到1月中快放寒假才到貨，家長必須幫孩子把44罐豆奶全部搬回家。議員認為，若因配送問題可與中央、學校協調看有無更好對策，中央也應給予地方更多空間，彈性執行政策。

據了解，教育局雖然於12月10日已統計好各校所需豆奶數量並下訂，但由於一開始只有一家廠商，但後來農業部又標了一家廠商，有重新詢問各校，但由於時間較趕廠商屬於加急趕工，送的時程比較晚，台北市國小又比較多，有些數量較少學校無法配送兩次，僅能配送一次，學生一次可能就需要將全部豆奶帶回家。

一名國小校長直言，因廠商時間滿檔自己學校豆奶今天才到校，加上前面幾個月數量一名學生共44瓶，在兩周前有先預告家長，讓家長選擇放學接送學童順便帶走或讓學生分批帶回家。該校長直言，由於決標時間晚廠商必須趕工，有些學校甚至要到明年1月中才能拿到，屆時勢必也讓孩子全部帶回家。

敦化國小校長劉建男表示，學校豆奶在12月20日陸續到貨，但由於前幾個月選擇豆奶小朋友都沒有喝到，廠商一次送來的數量確實較多，有請小朋友可以分批帶回家或家長來接送時幫忙搬，運作流程還算順利。

國民黨議員楊植斗表示，簡單的牛奶政策卻有「一班多制」，花費大量公帑的美意變成人人喊打，過去沒有豆奶，無法喝乳製品的孩子只能乾瞪眼，現在有了豆奶一次卻來整個學期相當於兩大箱，造成家長困擾，中央應嚴正檢討，尤其財畫法通過後，此類政策應可擴大地方政府參與比重，讓地方有更多彈性來執行。

民進黨議員顏若芳說，豆奶的保存期限到2025年12月25日，如果因配送時程延宕而導致這個學期發不完，也可與中央、學校協調改到下學期喝，教育局過去力推書包減重，如今反而讓豆奶成為孩童最沈重負擔，就算配送因素，仍不應把豆奶分配策略全部推鍋給學校甚至導師，應以此為戒檢討，避免讓「豆奶山」奇景再次發生。

教育局衛生保健科長吳青娟表示，廠商因趕工、配送等關係，有些學校只能配送一次或比較晚豆奶才會到貨，但公文中也有提醒學校，豆奶送達時要考量學校儲藏空間，酌予分配學生飲用次數，但基本上確保每位學生都可拿到44瓶豆奶。吳說，會再發文提醒學校要將到貨日先告知家長，讓家長可挪出時間，幫孩童把豆奶帶回家。