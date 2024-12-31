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金門知名企業洪慧玉熱心教育 捐賢庵國小運動發展基金

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
賢庵國小傑出校友、金門知名品牌企業「馬家麵線」負責人洪慧玉（左三），昨日慨捐新台幣10萬元，作為母校推動運動發展的教育基金，捐贈儀式由金門縣議會副議長、賢庵校友會理事長歐陽儀雄（左一）暨洪的夫婿馬志亮（右三）陪同見證。圖／賢庵國小提供
賢庵國小傑出校友、金門知名品牌企業「馬家麵線」負責人洪慧玉（左三），昨日慨捐新台幣10萬元，作為母校推動運動發展的教育基金，捐贈儀式由金門縣議會副議長、賢庵校友會理事長歐陽儀雄（左一）暨洪的夫婿馬志亮（右三）陪同見證。圖／賢庵國小提供

賢庵國小傑出校友、金門知名品牌企業「馬家麵線」負責人洪慧玉，昨日慨捐新台幣十萬元，作為母校推動運動發展的教育基金，以實際行動回饋家鄉。捐贈儀式由金門縣議會副議長、賢庵校友會理事長歐陽儀雄暨洪的夫婿馬志亮陪同見證，展現對地方教育與體育發展的全力支持。

民國53年8月，賢庵國小由原籍庵前洪家村旅星華僑洪忠成倡議建校，獲地方人士支持，獻地捐款，復蒙縣政府撥款補助，於民國54年12月新校舍興建完成。旅星華僑洪忠成，僑居南洋50餘載，熱心鄉梓教育，捐資獎學金以紀念其祖父洪棟鎮，而當年的旅星華僑洪忠成正是洪慧玉的大伯父，承襲著家族心系教育，以善舉回饋家鄉之初衷，共同見證這份愛與期望的傳承。

賢庵國小近年來積極推展樂樂棒球，並在全國賽中以優異表現奪冠，不僅為金門爭光，也成為大家關注的焦點。洪慧玉在一次造訪母校的活動中，了解到學校樂樂棒球、桌球、足球等運動的蓬勃發展，籌組各項運動經費不易，決定捐款協助更新運動器材與補助比賽旅費。

洪慧玉表示，運動不僅是一種健康的生活方式，更能培養學生的團隊合作與堅毅精神，她希望這筆基金能夠促進賢庵國小學子對運動的熱情，幫助更多孩子享受運動的樂趣與成就感。

賢庵國小校長黃芸芸感謝洪慧玉校友的無私捐助，認為這份善舉不僅是物質上的支持，更是一種深切的關懷與期盼。她表示，這筆基金將用於優化學生的運動技能與設備，培養更多喜愛運動的孩子，讓校方在推廣體育教育方面更加無後顧之憂。

捐款 運動 金門

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