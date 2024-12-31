桃園員樹林國小百年老校舍車噪音干擾 1.7億重建新教學大樓

桃園市長張善政今天上午主持大溪區員樹林國小「迎曦樓」老舊校舍拆除環境整建暨新建教學大樓工程動土，總預算1.7億元、預計2026下半年啟用，張善政表示，員樹林國小老舊校舍拆重建工程今年最後一天動土，新教學大樓搬遷至校園內側遠離干擾，校園面貌變不一樣，讓大溪鄉親感受不一樣的教育品質。

市府教育局長劉仲成表示，員樹林國小老舊校舍拆除重建工程，將拆除緊鄰台3線路旁的「迎曦樓」18間教室，在該校校園後方新建地上3層樓共12間教室的新教學大樓，減少車流干擾，更新200公尺操場，總經費1.7億多元，中央補助8000多萬、市府自籌9000餘萬元，新校舍外觀以框景意象搭配金屬欄杆，塑造現代建築美感，以窗框特色達遮陽效果，為員樹林孩子打造現代化安全、舒適的學習環境。

張善政表示，大溪是快速成長區域，人口持續增加，員樹林國小「迎曦樓」原靠近大馬路，學生上課常受車流聲音干擾，該樓拆除後搬到校園內側重建教學大樓，未來校園風貌完全不一樣，校地運用也不一樣，有110年歷史的員樹林老校，過去培養很多大溪在地人才，期待校舍重建，讓大溪鄉親感受不一樣的教育品質。