獨／「班班喝鮮奶」之亂…豆奶遲到1學期 小學生今扛44瓶豆奶回家

教育部和農業部推動「班班喝鮮奶」政策一波多折，小學生從喝鮮奶變成喝保久乳或豆奶，各地亂象叢生；行政院長卓榮泰日前雖已喊卡，但因中央決標時間太晚、加上各校配送問題，北市部分國小今天一次收到整學期的豆奶，導致「班班滿豆奶」。2024年最後一天，有小朋友1次要扛44瓶豆奶回家，將近2箱豆奶比書本還沉重，拿不完的豆奶只好等明年再領。

北市府教育局體育及衛生保健科長吳青娟表示，教育局12月10日已統計好各校所需數量並統一下訂，後續讓學校與廠商聯絡送貨事宜，12月12日已有學校的豆奶陸續送達，原則上就和喝鮮乳一樣每周喝2次。北市主要有2間廠商提供豆奶，先前也和廠商溝通過1個月可配送2次，但因中央決標時間太晚，送來豆奶原則上數量較多，1學期也喝不完44次，有提醒學校分批讓學童帶回家，若數量較多也要請家長到校幫忙拿，特別是低年級的孩童。

中央推動「班班喝鮮奶」，但部分小學生不喜歡或體質不能喝保久乳，所以選擇改訂豆奶。保久乳本學期正常配送、豆奶卻遲到一學期，等於選擇喝豆奶的小朋友整學期都看著其他同學周周喝保久乳，差別待遇，心裡也感覺怪怪的。這批豆奶保存期限雖可到明年12月25日，但今天一次運來學校，教室堆滿豆奶也蔚為奇觀。

因為累積1學期的豆奶分量，小朋友今天領到44瓶豆奶，被戲稱是有分量的「過年禮物」，拿不完的只能等到明年再領；有導師整整花了一節課才處理好豆奶如何讓學生帶回家，有家長協助一次扛回、有小朋友要分批帶回家，還有人偷偷分送給其他同學，小朋友的書包裝滿豆奶，比書本還沉重。

1次領44瓶豆奶很傷腦筋，令人哭笑不得。有老師自嘲，以後可以改行賣豆奶了；也有家長抱怨，「書包滿豆奶」是要小學生重訓嗎？