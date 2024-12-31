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南市學校百餘場食農體驗 友善環境愛護鄉土做比說多

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
安南區安佃國小學生至漁塭體驗撈捕活蝦，了解漁民的辛勞。記者鄭惠仁／翻攝
安南區安佃國小學生至漁塭體驗撈捕活蝦，了解漁民的辛勞。記者鄭惠仁／翻攝

台南教育局今年擴大推廣食農教育，與農業局合辦「學校食農教育體驗課程活動計畫」，共辦理134場次活動，藉由校內外的參訪、實作等多元課程與，體驗生產過程與辛勞，以及和飲食及環境生態的關聯性，強化食農教育與友善環境的概念。學生體驗撈捕蝦與採摘水果，滿心歡喜中看到學習成果。

安南區安佃國小1個多月來帶領學生校外食農場域參訪，包含至七股區體驗撈捕活蝦，藉此認識漁民的日常辛勞，並參訪篤加聚落，深入了解漁業永續養殖的過程與付出；以及以安南區重要的在地產業洋香瓜為主題，邀請農民許凰誥到校，講解洋香瓜從種植到採收的各個環節，並帶領學生前往洋香瓜園區參與種植與採摘作業，親身體驗農民從播種至收成的辛勞與喜悅。

「這是我第一次親手觸摸活蝦和採摘水果，感到獲益良多，也很有成就感。」安佃國小學生陳雨桐分享自己的收穫。校長蔡孜怡表示，學生透過實地走訪踏查與紀錄，認識家鄉產業，更培養珍惜食物的態度與愛護鄉土的情感，未來學校將持續規畫相關課程，引導更多學童深入認識地方特色，強化與土地的連結，為在地文化扎根。

教育局長鄭新輝指出，除了食農教育體驗育樂營之外，每年補助超過60校發展校園空地經營自給農園，鼓勵學校串聯各區農會、青農等外部資源規劃校本特色課程；此次台南400計畫結合農業局盤點推薦的40處各地區特色場域，拓展食農遊學地圖、並將課程向下延伸至幼兒園，讓南市學校食農教育的發展加深、加廣。共有85校辦理134場次活動，4700名學生參加，扎根食農教育。

台南 教育局 農民 食農教育

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