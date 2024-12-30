新北里長協會送愛到校 138名學童開心領紅包

歲末年終愛心不斷，新北市里長服務協會再度發紅包關懷弱勢學童，由區長及里長一起將紅包送到學校，還送上里長茶葉蛋，讓小朋友帶回去和家人分享，寒冬送暖，希望讓他們開心過年。

新北市里長服務協會募集大家的愛心，今年第七年寒冬送暖關懷弱勢兒童，發送紅包，今年分三區發放，前往了長安國小、汐止國小、以及樟樹國小，而鄰近的學校代表會到場代為領取，現場由里長、汐止區長將紅包一一交到小朋友的手上，還有每人一袋暖呼呼的里長茶葉蛋，要讓大家感受到滿滿的溫暖。

新北市里長服務協會理事長陳建興表示，過年快到了，循往例送小朋友們小紅包，過個好年，希望他們用功讀書，長大以後可以回饋鄉里，另外，也送茶葉蛋，寒冬問暖，小小心意。

汐止區長林慶豐指出，很開心跟里長服務協會一起到學校贈送今年寒冬送暖的活動，感謝里長今年募集了138位小朋友的紅包，12所學校都能受惠，也要祝所有同學身體健康、學業進步。

汐止國小校長王俊杰說，很感謝里長及區長，每一年都來學校給弱勢學生寒冬送暖，鼓勵孩子在人格品行的養成之外，學業也要重視，同時也利用這機會能夠提醒孩子，未來長大之後，有能力照顧其他人的話，能夠學習他們的精神，是一個很好的模範。