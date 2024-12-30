桃園大溪這國小校舍拆除重建動工 花2.5億2027年啟用

桃園市長張善政今天下午主持大溪區仁善國小老舊校舍拆除重建工程祈福動土典禮，市府在教育部補助下，斥資約2.5億元重建一棟新校舍，張善政表示，桃園居住環境好、價格不會很貴，很多年輕父母陸續搬入桃園，面對「快樂的問題」壓力，市府解決校舍老舊或不足問題責無旁貸。

大溪區仁善國小也是桃園2年來第一個拆除重建動工學校，市府教育局指出，仁善國小老舊校舍重建計畫，包括拆除及新建校舍費用約2.5億，由教育部補助9000萬，市府自編1.6億，預計拆除該校「時雨樓」東棟、舊托兒所平房、投球練習棚老舊設施，興建地下1層及地上4層大樓，包括16間教室、圖書館、體育器材室、教室及專科教室，預計2027年上半年完工。