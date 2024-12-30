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桃園大溪這國小校舍拆除重建動工 花2.5億2027年啟用

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區仁善國小老舊校舍（見圖）拆除重建工程，市府斥資2.5億重建。記者曾增勳／攝影
大溪區仁善國小老舊校舍（見圖）拆除重建工程，市府斥資2.5億重建。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天下午主持大溪區仁善國小老舊校舍拆除重建工程祈福動土典禮，市府在教育部補助下，斥資約2.5億元重建一棟新校舍，張善政表示，桃園居住環境好、價格不會很貴，很多年輕父母陸續搬入桃園，面對「快樂的問題」壓力，市府解決校舍老舊或不足問題責無旁貸。

大溪區仁善國小也是桃園2年來第一個拆除重建動工學校，市府教育局指出，仁善國小老舊校舍重建計畫，包括拆除及新建校舍費用約2.5億，由教育部補助9000萬，市府自編1.6億，預計拆除該校「時雨樓」東棟、舊托兒所平房、投球練習棚老舊設施，興建地下1層及地上4層大樓，包括16間教室、圖書館、體育器材室、教室及專科教室，預計2027年上半年完工。

張善政表示，其他縣市面臨人口變少，導致學校班級越來越少，甚至有些學校裁撤，桃園不一樣，近年陸續動工興建擴建許多新校舍，拆除重建代表桃園欣欣向榮，許多年輕父母陸續搬入桃園，大家愈來愈發現桃園是適合居住的地方，市府面臨「快樂的問題」壓力，解決校舍老舊或不足問題責無旁貸，也期盼仁善國小新校舍工程後年如期如質完成。

大溪區仁善國小老舊校舍拆除重建工程動土，新大樓（合成圖）後年完工啟用。圖／市政府提供
大溪區仁善國小老舊校舍拆除重建工程動土，新大樓（合成圖）後年完工啟用。圖／市政府提供
桃園市長張善政（右三）主持大溪區仁善國小老舊校舍拆除重建工程動土。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）主持大溪區仁善國小老舊校舍拆除重建工程動土。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左五）主持大溪區仁善國小老舊校舍拆除重建工程動土。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左五）主持大溪區仁善國小老舊校舍拆除重建工程動土。記者曾增勳／攝影

張善政 教室

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