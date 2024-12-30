南市府2年爭取7億元補助 改善58校通學步道
台南市教育局為讓學生及行人有更友善的步行環境，2年來已向中央爭取到7億元補助，改善58校通學步道，剛完工的安南國中通學步道融入在地文化底蘊，強化校園與社區的共融特色。人車分離後，不僅孩子能自行上下學更放心，散步時也更加舒適。
教育局表示，自去年到今年中，市府已向中央爭取到5.4億元經費，改善41所學校的通學步道；近期再獲補助17校、1.6億元。安南區的學校繼海佃國中於4月完成步道後，安南國中、安慶國小、安順國小也陸續完工。這些成果不僅讓學生上下學更加安心，也大大改善了社區周邊的環境品質，創造更安全、平坦、美觀的步行空間。
安南國中校長蔡佳宏說，安南國中新的步道在設計上保留金獅陣彩繪牆，融入本淵寮的文化底蘊，呈現校園與社區共融的特色同時加入入「安南 ANNAN」的全新設計元素，打造兼具傳統與現代的形象圍牆。
學校的出入口與上下學動線重新做規畫，將人行、自行車、汽車接送與機車接送區域分區設計，杜絕過去人車混雜的安全隱患。完工後，不僅讓通學更安全，還改善了校園周邊環境的整體品質。
教育局長鄭新輝指出，為達成「通學環境安全」目標，市府正加速盤點全市學校周邊道路，並由學校或區公所整合工務、交通、教育等單位協同研議，以串聯專家及設計團隊，就周邊易肇事熱點盡速提出改善計畫，全面提升行人環境安全，守護學童與居民的交通權益。
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