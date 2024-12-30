台中大里益民國小活動中心落成 兩位市長可能參選人較勁
台中市市長盧秀燕今為大里區益民國小活動中心、附設非營利幼兒園和地下停車場舉辦啟用典禮。盧秀燕特別邀請並非這個選區的立法委員江啟臣出席，而本選區的立法委員何欣純雖未出席，但也發出新聞稿，說明自己曾經爭取此建設的部分，江、何二人都是下屆市長選舉的國民黨和民進黨的熱門人選，兩人的動作已隱隱較勁。
盧秀燕致詞時特別拉著當地長榮里長洪資源，表示她一上任，洪資源就向她反映益民國小建校30多年來一直缺乏活動中心，附近停車位也一位難求，接著又提了學校需要設幼兒園以及操場要整建等。市府也就從2021年著手興建活動中心，以及停車場、附設非營利幼兒園等，以滿足學校和周邊民眾的需求。
盧秀燕特別說，台中市的教育預算占市府總預算的比例是六都第1名，這是為了給孩子們有更好的學習環境。益民國小這項工程總經費2億7千6百多萬餘元，市府出資1億9千多萬元，中央補助8千5百多萬元。新建的活動中心結合圖書館、專科教室、幼兒園、演藝廳和地下停車場，地下停車場設有149個停車位。非營利幼兒園是有4個班收容3到5歲的幼兒，提供平民的托育和幼兒照顧服務。
江啟臣說，教育是最值得投資的建設，台中市府總育算有4成用於教育，這一點連中央政府都比不上，未來中央的目標也應該是教育最高。其實，教育是國防的一部分，把小孩教育好，國家就安全。
何欣純新聞稿指出，她在2018年前市長林佳龍時期，爭取前瞻預算支持開始，今欣喜看到益民全體師生盼到有活動中心可用。此案交通部和教育部聯手補助逾8540萬元，未來舉辦校園活動不用再看天氣。
她說，有特教需求的孩子需要無障礙電梯來去其他樓層上課，她也爭取國教署專案補助經費650萬元，工程已順利招標。另也爭取活動中心空調系統中央補助800餘萬充實活動中心設備。至於校舍老舊不符合耐震標準，前棟東西側耐震補強工程，也皆爭取成功，獲中央經費支持。
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