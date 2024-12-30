人小色膽大！女師遭國小生性騷 網提自保兩建議：小心被反咬

老師與小朋友相處時也要注意保護自己！近日有網友發文，表示自己在國小社團當社團教師，遇到小朋友對自己進行性騷擾，讓她相當困擾。

原PO在Dcard發文，表示自己在國小社團當社團教師，最近遇到一位小男生說她胸部很大，即便原PO在當下有告訴他「評論他人身體是不對的」，但可能是因為態度比較溫柔，小男生沒有認真看待這件事。

原PO還說，這位小男生多次向她「討抱抱」，並將臉「整個埋進我的胸部」。她當時只是拍拍對方的背，並叫他不要碰觸自己的身體，誰知小男生之後變本加厲，會用手輕觸原PO的胸部。

原PO表示自己沒有修過正式的教育學程，也不知如何正確處理兒童相關的問題，但她在其他學校曾因沒有處理好小男生拉女生褲頭的事，被認為是「麻煩的教師」而不再任用。

所以原PO現在處理性別相關的問題十分謹慎，她目前還不敢跟學校通報相關事件，也曾有前輩建議她不要直接通知家長，怕造成校譽受損。於是她上網發文，詢問網友該如何解決。

有許多網友表示現在小朋友真的很早熟，「國小已經知道很多事情了不要把小孩想得太單純」、「現在的小孩真的接觸太多網路了，有遇過低年級男生會用讓人很不舒服的撫摸來摸我的手臂或是偷牽手」。

有網友建議原PO拿出強硬的態度，「當下要嚴厲制止，直接跟他講他這個行為讓你感覺很不舒服，不能未經同意隨意觸碰別人的身體，請他尊重別人的身體界線，請他不要再犯，不然只能通知家長處理」、「如果是言語上的性騷擾，立即嚴厲對學生提出指正，並馬上轉達學校老師、學務主任等。性別事件在學校非常重視及嚴重，只要你提出馬上就要通報+後續一連串的調查處理」。

也有網友提醒原PO避免身體接觸，「不要跟學生有任何的肢體接觸，保護自己」、「建議老師避免和孩子有身體的接觸，免得孩子回家亂說話，會真的跳到黃河也洗不清」、「建議你也不要觸碰他身體(拍背)，免得被反咬一口」。