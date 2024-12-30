快訊

赴泰慶祝80大壽返國搭上濟州航空死亡航班 南韓一家9口全罹難

半導體風雲／因應川普2.0 台積電高階人事做了哪些調整

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財飛奔口袋」：要做好準備

聽新聞
0:00 / 0:00

教練跨海教學加基金會資助 蘭嶼東清國小跆拳道奪佳績

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東蘭嶼鄉東清國小去年起推動跆拳道，在此次114年臺東縣中等學校選拔暨國小聯合運動會，跆拳道品勢競賽拿下3類級別的第一名和第三名，以及品勢團隊組第一名。圖／校方提供
台東蘭嶼鄉東清國小去年起推動跆拳道，在此次114年臺東縣中等學校選拔暨國小聯合運動會，跆拳道品勢競賽拿下3類級別的第一名和第三名，以及品勢團隊組第一名。圖／校方提供

台東蘭嶼鄉東清國小推動跆拳道課程僅一年，昨在114年台東縣中等學校選拔暨國小聯合運動會跆拳道品勢競賽拿下3類級別的第一名和第三名，以及品勢團隊組的第一名。校方指出，優異成績的背後是屏東教練張大川不辭辛苦跨海上課，北部一群善心醫師贊助經費，感謝各界愛心成就好成績。

東清國小跆拳道在去年11月成立，校方邀請擁有品勢與對打國家裁判教練證、國內與國外黑帶9段證照的張大川擔任教練。

校方說，張大川家住屏東，每次上課要從屏東開車再搭船到蘭嶼，夏天每2周一次，若遇東北季風強勁一個月只能上一次，若遇到船沒開，校長湯惠美、訓導組長丁柏凱及部落家長楊依雯等人下場陪孩子訓練。

除教練張大川辛苦跨海上課外，「財團法人臺北市林思宏X5醫師慈善基金會」贊助東清國小陶藝課程，今年4月發現跆拳道課程經費有限，孩子們無法移地訓練或參加升等檢定，基金會再挹注相關經費，讓跆拳道課程學習不中斷。

林思宏醫師得知小朋友獲得優異成績很開心，他表示，偏鄉離島孩子通常欠缺可以發揮的舞台和機會，只要學校有需要，基金會一定會全力陪伴孩子快樂學習。

東清國小校長湯惠美說，感謝各界支持，跆拳道課程推廣以來，孩子們有濃厚興趣，也初步看見預期成果。

台東蘭嶼鄉東清國小去年起推動跆拳道，屏東教練張大川不辭辛苦跨海上課，還有北部基金會善心醫師贊助經費。圖／校方提供
台東蘭嶼鄉東清國小去年起推動跆拳道，屏東教練張大川不辭辛苦跨海上課，還有北部基金會善心醫師贊助經費。圖／校方提供

教練 跆拳 醫師

延伸閱讀

高鐵延伸屏東採高雄方案 聯盟：失敗決策應延伸到潮州

蘭嶼鄉長補選4人角逐 無政黨提名全靠自己的能力

到蘭嶼當五天的島民吧！新北文藝中心水彩展一睹島嶼之美

國中9年級鄧柔筠奪世界跆拳道品勢錦標賽金牌 曝光成功秘訣

相關新聞

人小色膽大！女師遭國小生性騷 網提自保兩建議：小心被反咬

老師與小朋友相處時也要注意保護自己！近日有網友發文，表示自己在國小社團當社團教師，遇到小朋友對自己進行性騷擾，讓她相當困擾。

台中大里益民國小活動中心落成 兩位市長可能參選人較勁

台中市市長盧秀燕今為大里區益民國小活動中心、附設非營利幼兒園和地下停車場舉辦啟用典禮。盧秀燕特別邀請並非這個選區的立法委...

教練跨海教學加基金會資助 蘭嶼東清國小跆拳道奪佳績

台東蘭嶼鄉東清國小推動跆拳道課程僅一年，昨在114年台東縣中等學校選拔暨國小聯合運動會跆拳道品勢競賽拿下3類級別的第一名...

不畏逆境錄取台大 高市六龜高中翼友福創校第一人

高雄市六龜高中高三生翼友福，幼年父母相繼離世，由曾祖父、阿嬤扶養長大，高一時，疫情又帶走最疼愛他的曾祖父、阿嬤，他沒放棄...

弘光科大新鮮人微專題競賽 獲獎學生：像越級打怪功力大增

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系學生參加學校為大一生舉辦的「多元專題製作計畫之新鮮人微專題競賽」，學生利用AI、AR技...

台中百年國小校歌唱「新中國」 家長建議修改歌詞

台中市西區一所逾百年歷史國小，有家長聽到孩子唱校歌時，竟出現「新中國」字眼，建議修改歌詞；市府教育局今天表示，尊重校方意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。