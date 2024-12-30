不畏逆境錄取台大 高市六龜高中翼友福創校第一人
高雄市六龜高中高三生翼友福，幼年父母相繼離世，由曾祖父、阿嬤扶養長大，高一時，疫情又帶走最疼愛他的曾祖父、阿嬤，他沒放棄自我，堅毅面對家境多舛，加倍苦讀，以優異成績錄取台大社會學系，也成為創校68年來第一位上台大的學生。
六龜高中輔導主任林育慈表示，翼友福在小學時雙親因病接連離世，跟著曾祖父、阿嬤生活，靠著兩老的老人年金及農民津貼扶養長大，翼友福也很爭氣，成績總是名列前茅，國中獲得優先免試入學就讀高雄中學資格。
林育慈說，到市區念高中要租屋生活，缺乏經濟支援下，前六龜高中校長梁華蓁鼓勵「只要不放棄，不管身在何處都有希望」，最後放棄雄中，留在六龜就讀。
不料一場疫情，翼友福曾祖父、阿嬤相繼過世，再度遭遇失去親人的打擊，他一度失落、悲傷，但想到老人家總是以孫子為傲，翼友福很快振作起來，而且加倍苦讀，「希望阿祖、阿嬤在天上繼續以他為傲」。
翼友福監護人變成大姑，但大姑遠在台中，六龜高中決定幫他募款，成立教育儲蓄帳戶，用這筆捐款幫助他留在六龜讀書、生活，翼友福努力爭取獎助學金，還透過台大希望入學管道被錄取社會學系，預計明年9月入學，高雄補教名師陳信雄也決定資助大學4年學費。
林育慈說，翼友福不僅成績優異，客語說得很溜，也是客語RAP的創作高手，高中參與客家青少年國際事務訪問團甄選，在132位全國青年學子中脫穎而出，代表台灣出國到新加坡訪問。
翼友福說，在新加坡訪問看到弱勢族群，想到自己的境遇，思考著社會資源能夠如何有效的運用，盡自己力量幫助別人，他感謝學校與全鄉栽培，感謝幫助過他的人，讓他如願進入第一志願就讀，他會勇往直前，完成人生目標。
六龜高中校長楊茂青表示，大學多元入學管道中，台大希望入學上周成績放榜，翼友福確定錄取台大社會學系，這個管道給了弱勢孩子進入頂尖大學的機會，翼友福選讀社會學系主要原因是自身經歷及自我期許，盼他維持自律與勇於嘗試挑戰的心，學成後能回饋鄉里。
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