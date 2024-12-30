弘光科大新鮮人微專題競賽 獲獎學生：像越級打怪功力大增

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系學生參加學校為大一生舉辦的「多元專題製作計畫之新鮮人微專題競賽」，學生利用AI、AR技術以及3D建模，創作出各種專題，囊括海報組前三名；獲獎學生說，大一就挑戰專題製作，參賽像是短時間內越級打怪，功力大增。

弘光科大教學發展中心主任盧信忠表示，為協助大一新鮮人了解系所專業發展及探索專業實務方向，以問題解決導向的學習方式，進行專業實務問題解決，並產出創新成果，辦理「多元專題製作計畫之新鮮人微專題競賽」，各系大一學生參加踴躍。

簡報組第一名為美髮造型設計系學生林瑀芯、楊宣慧、莊媁媗、侯馨喬的作品「競賽染髮造型設計研究」，第二名為醫療器材發展與應用系學生黃俊益、陳仕育、黃韋諺、林以諾、陳詩昀、簡辰翰的作品「從《傳說對決》看手部肌肉的秘密—人因工程與疲勞分析」，第三名為語言治療與聽力學系學生林宣妤、周品妍、甘瀞心 、杜文淇的作品「開啟溝通的鑰匙—語言發展遲緩幼兒治療觀摩與行為紀錄實作」。

多遊系一舉囊括海報組前三名，大一學生毛俞寰、程姿儀、陳栗榕、李佳雄以「動畫故事用『AI』說」作品獲得第一名；毛俞寰說，高職就讀廣告設計科，有動漫繪畫基礎，先畫出主題造型後，再用AI去生成動畫，製作過程最困擾她和組員的反而是故事架構，團隊溝通討論花了很多時間，甚至卡關，最後用表決方式解決，才能完成近2分鐘完整的動畫故事，拿到第一名很開心。

學生許以愛、吳碩恩、陳鎔宇、陳意寰、丁得倫、廖軒徹、柳芹恩、翁啟瑞以「弘光獵鷹虛擬AR代言人校園推廣計畫」，獲得第二名；學生許以愛、陳子萁、吳家瑩、林子育以「AI 3D模術師」，獲得第三名。

許以愛一口氣參加三個專題，拿到第二、三名及佳作。遠從澎湖到台中讀大學的她說，從國中就對動漫、AR領域非常感興趣，開始自學研究，一入學老師就鼓勵參加專題，她覺得「好吔！可以練身手學習，機不可失。」雖參加3個專題，忙得不可開交，每天睡眠不足，卻覺得相當充實。