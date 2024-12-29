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台中百年國小校歌唱「新中國」 家長建議修改歌詞
台中市西區一所逾百年歷史國小，有家長聽到孩子唱校歌時，竟出現「新中國」字眼，建議修改歌詞；市府教育局今天表示，尊重校方意見，會請校方因應時空背景來考慮。
位於西區的這所超過百年歷史的國小，從日治時期至今孕育學子眾多，最近有家長聽到小孩在唱校歌時，發現歌詞中出現「新中國的創造，期待著我們擔當」，質疑歌詞內容不妥，並建議應修改校歌歌詞。
有老校友說「當然要改，要認同這個土地，小朋友會搞混，到底講的是這邊，還是對面」；民眾也覺得「有點刺眼，台灣人就是台灣人」、「贊成要把中國字眼改掉，應該以台灣代表，從小要給正確觀念」。
校方表示，這是過去時空之下的產物，是不是適合，學校可能要再深入去了解背景後再來討論。
民進黨台中市議員陳俞融表示，台中某國小校歌竟出現「新中國」字眼，她要求教育局必須正視，並且確認其他學校有沒有類似情形發生，不能讓中國統戰滲透到台灣人日常生活，甚至是國民教育。
台中市府教育局長蔣偉民指出，尊重校方意見，請校方考量是否適合現代相關環境及意識，由於這是以前訂的校歌，會請校方因應時空背景來考慮。
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