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台南女中自強樓完工仿作、修補見功力 古蹟風華再現

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市定古蹟南女中自強樓修復工程完工，風華再現。記者鄭惠仁／攝影
台南市定古蹟南女中自強樓修復工程完工，風華再現。記者鄭惠仁／攝影

台南市定古蹟南女中自強樓經過2年多的修復終於完工，內部飾作發包中，這棟全台唯一高校講堂設在2樓的學校，修復過程中，匠師排除困難，仿作秤錘窗、補修泥塑綴飾及勤面拖線施作，以及加入新法防震、防漏並讓建築永續，除提升古蹟修復水準，並讓風華再現。

台南女中的紅樓「自強樓」於1917年設計1920年完工，採當時最流行的紅磚折衷式風格設計，當時高等學校講堂都設在1樓，南女中則是設計在2樓，也是台灣唯一高等學校講堂設在2樓的學校。

建築師陳柏宏說，自強樓的造型語彙是「帕拉奧立面造型」，左右兩邊各有一列柱，列柱上面有一拱門，再配合巴洛克時期的一些裝飾，包含蛋飾齒狀的裝飾物及一些小托架，深具文化資產價值。

前任校長鄭文儀說，此建築見證日治時代到民國台灣女子教育的發展，於1998年被認定為市定古蹟，2015年經建築師陳太農團隊調查研究，2017年完成規畫設計，經文化部、教育部補助經費，及台南女中自籌部分費用，2021年展開修復。

陳柏宏表示，修復理念遵循古蹟修復原則「修舊如舊」，保留文化資產的價值與造型語彙，從舊有設計團片發現校長室有奉安室，但在調查時無法證實，經拆除內裝後發現痕跡，並有奉安櫃。匠師說，此奉安櫃和一般學校奉安櫃不太一樣，依照圖片恢復奉安室並修復奉安櫃。

施作的匠師指出，建築體的屋架幾乎沒有壞，但屋頂多處漏水，水流經處有部分腐朽要修復，其中2樓大禮堂（後改稱大會議室）因天花板、牆壁摺板要照傳統工法並恢復原狀，是困難處，很費工夫，以及為了防漏水，且耐久永續，洩水條、掛瓦條都用不銹鋼。另中瘠與斜背都仿作，共用了12顆鬼瓦，也加入鋼筋補強以防震；屋頂處牌樓是圓弧形，瓦棒也都是圓弧形，因無法預製，都要現場剪裁施作。

匠師說，大禮堂也復刻兩扇秤錘窗，而建築外觀的「車寄」是最大挑戰及建築特色處，包含拖曳線的施作以及泥塑綴飾的修復，裂開的部分要鑿除修復，考驗功力，欣喜都能一一克服完成。

校長洪慶在表示，修復工程已完工，金額6千多萬元，目前已完成內部飾作的規畫設計並發包中，預計下學期進駐使用。此一修復工程提升建築的空間與視覺品質，和各項軟硬體功能，彰顯古蹟價值，並提升了古蹟修復的水準，展現精彩工藝美學。過程中也融入課程，讓學生了解修復過程，認識建築美學，並親手體驗，提升生活素養。接著也將配合自強樓完工，舉辦一系列活動，分享風華再現榮耀。

台南市定古蹟南女中自強樓修復工程完工，風華再現。記者鄭惠仁／攝影
台南市定古蹟南女中自強樓修復工程完工，風華再現。記者鄭惠仁／攝影

建築師

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