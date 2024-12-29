建中生揪團吃麥當勞遭炎上 律師認「深感恥辱」：我選女孩、你選企業

日前有麥當勞女工讀生疑遭主管性侵後輕生，引發社會一片撻伐，並發起抵制拒買，北市建國中學卻有學生揪團買麥當勞遭炎上（用語來自日文，意指引發爭議遭批評）。對此，曾就讀男校的律師陳又新出面表示，對於這起事件「深感恥辱，萬分抱歉」，引發網友兩派評論。

陳又新在臉書粉專指出，「世上的確不存在毫無瑕疵的正義」，他認為麥當勞應該為一位女孩的離開負起更多責任。或許，建中、南一中、中一中、新竹高中及雄中等男校學生，會認為民眾對麥當勞的抵制「已經超出它應該負起的責任程度」，不過陳又新認為這起事件最關鍵的其實是「價值的選擇」。

陳又新直言，「在一位女孩的悲劇與生命、一個大企業的利潤之間，我選擇了女孩，你選擇了企業」；又或者更可恥的，這起事件根本無關乎價值觀的選擇，「而只是沽名釣譽的抬槓罷了」。

有粉絲贊同表示，「建中學生説，他們才16歲。女孩遇害時，也是16歲…他們有想到女孩的16歲嗎？她為生活去打工，結果被害。建中學生的16歲，拿女孩的16歲遭遇來當玩笑，被社會鐵拳打到，叫媽媽出來扛，然後説自己還小…」、「我完全贊同律師的說法。我認為麥當勞是一個全球企業，有它的企業責任，也有保護員工的責任跟義務，尤其是一個未成年的少女員工，更有它企業該負起的協助義務與責任。在少女向麥當勞舉發時，麥當勞就應該啟動企業的法務部門協助她，甚至該有一個關懷的機制來關心她，這樣一條寶貴生命也許不會消失」、「即使覺得抵制不抵制都是個人選擇，但故意購買故意貼到網路上來諷刺抵制這件事，感覺就過頭了」。

不過有網友留言，「比起所謂抵制，更應該監督勞動部如何追究麥當勞的處理方式，追究企業社會責任，從根改善職場文化，拒吃只是搞錯方向」、「不能讓麥當勞的幾千個員工失業，應該受懲罰的是加害者，而不是間接的員工」、「令人擔憂的是，是否在都是同性的環境下，加上仍處於價值觀建立的青春期，很容易未經充分思考，只為了尋求他人關注、耍帥、小叛逆等等原因，而一時間呈現了歪掉的思想？每個人在成長與形塑個性的階段都難免會有偏掉的時候，此時身邊是否能有像是雄中校長那樣的人生前輩可以好好引導年輕人，就是很重要的事情」。

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