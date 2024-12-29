「甜蜜打擊，綠色怪物我不怕」繪本紀錄復興少棒隊故事

世界棒球12強賽中華隊奪冠，掀起棒球熱潮。屏東縣復興國小棒球隊成軍42年，學校歷時兩年多，帶領學生訪問棒球隊員，畫出少棒隊故事，今年底繪本「甜蜜打擊，綠色怪物我不怕」出版，從中學會相信自己。

復興國小棒球隊在1983年創建復興少棒，校長李嘉齡說，透過繪本，讓不只是球隊隊員，而是所有孩子們都能了解，不是超人或明星球員才能被稱為英雄，「只要有夢想，即使平凡人也能可以客製自己的英雄旅程」。

繪本創作歷時兩年，學校老師帶領學生們訪談棒球隊隊員，跟著球隊隊員放學後走約500公尺到學校旁棒球練習場，訪談棒球隊員、教練，一起完成繪本創作。

復興國小棒球隊六年級柳力帆是同學訪問球員之一，柳力帆說，他對棒球有興趣，父親是業餘棒球隊員，他想要成為棒球員，完成已逝父親的夢想。

四年級林祐羽說，參與繪本創作，看到繪本完成後製作成一本書，發現自己畫的很漂亮，很有成就感。

校長李嘉齡說，看到棒球隊孩子們韌性，場上克服高壓，展現能力。繪本故事採雙主角，球隊隊員阿飛，因為訓練對自己不太有自信，擔心比賽不如預期，另外是班上同學小星，喜歡閱讀，但體能不太好，兩人是好朋友互相鼓勵。希望每個孩子們都能從角色中看到自己，從中學會相信自己。

繪本如實描繪復興棒球隊生活點滴，包括每到下午時賣蔥油餅的阿婆，棒球場距離屏東地院很近，有時候打棒球時，棒球砸破法院玻璃，都成為難忘回憶，繪本中描繪到阿飛在棒球場上成為英雄，但回到學校仍要面臨數學學科的挑戰。