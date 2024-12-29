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校園新鮮事／畫球員心路 少棒繪本勵志

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣復興國小棒球隊成軍42年，學校帶學生訪問球員，歷時2年畫出少棒隊故事，出版繪本「甜蜜打擊，綠色怪物我不怕」，從中學會相信自己。記者劉星君／攝影
屏東縣復興國小棒球隊成軍42年，學校帶學生訪問球員，歷時2年畫出少棒隊故事，出版繪本「甜蜜打擊，綠色怪物我不怕」，從中學會相信自己。記者劉星君／攝影

屏東縣復興國小棒球隊兩年多來訪問棒球隊員，畫出少棒隊故事，今年底「甜蜜打擊，綠色怪物我不怕」繪本出版，正好趕上中華隊在世界棒球12強賽奪冠的熱潮！

復興國小在1983年創建復興少棒，隊史長達42年，校長李嘉齡說，透過繪本創作，包括隊員及所有孩子們都能了解，不是超人或明星球員才能被稱為英雄，「只要有夢想，即使平凡人也能可以客製自己的英雄旅程」。

「甜蜜打擊，綠色怪物我不怕」繪本創作歷時2年，老師帶領學生訪談棒球隊員、教練，一起完成。繪本如實描繪復興棒球隊生活點滴，包括每到下午時賣蔥油餅阿婆；棒球砸破鄰近地方法院的玻璃，都成為難忘回憶。

受訪對象之一的六年級柳力帆說，他父親是業餘棒球隊員，他也想要成為棒球員，完成已逝父親的夢想。四年級林祐羽說，看到繪本完成後，發現自己畫得很漂亮，很有成就感。

李嘉齡說，繪本故事採雙主角，隊員阿飛，因為對自己不太有自信，擔心比賽不如預期。班上同學小星喜歡閱讀，但體能不太好，兩名好朋友互相鼓勵。希望藉由繪本，每個孩子能從角色中看到自己，從中學會相信自己。

至於繪本取名的想法，「綠色怪物」指的是波士頓紅襪主場芬威公園左外野全壘打強的暱稱，由於屏東棒球場也有類似綠色高牆，因此激勵球員打敗「綠色怪物」，在球場上克服高壓，展現韌性。

夢想 屏東縣 綠色

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