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校園會客室／開發跨領域課程 莊菁雯助學生擺脫片面知識

聯合報／ 記者王駿杰／專訪
莊菁雯說，看到學生的反饋讓她很有成就感。圖／莊菁雯提供
莊菁雯說，看到學生的反饋讓她很有成就感。圖／莊菁雯提供

新竹市新科國中輔導主任莊菁雯，從事教職廿二年，雖是生物老師，卻有感「書中知識需活用於生活」，長期投入課程開發與研究，不僅自行設計循序漸進的引導式、連續性題組考題，幫助學生融會貫通生物知識，也帶領學校老師開發STEAM跨域課程。

莊菁雯表示，國中與高中的課程難度有很大落差，許多學生升上高中才發現自己的學識缺陷。此外，一般評量教育學生習的都是片段知識，國中會考考的卻是概念，考出好成績的學生，不一定能理解整體知識概念。

為此，莊菁雯將生物課程融入標準本位評量，藉由連續性題組讓學生清楚知識基本架構，並將其延伸，該評量需耗費大量時間設計考題，批閱考卷難度也高，雖然無法顯而易見看見學生考試成績的進步，卻可幫助學生懂得探究與思考。

莊菁雯也提到，許多學生在求學階段內心都會出現「現在學這些以後出社會真的用得到嗎？」疑問，因此，自己帶領學校老師開發STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）跨域課程，邀請不同科目的老師共同替課程開立目標，讓學生感受一個課堂任務得試著用不同的科目去解決，將來才能在生活中運用自如。

她自一○七學年度開始推生物STEAM課程，學生的回饋心得是「原來可以用這麼多科目去解決問題」。莊菁雯說，學生的反饋讓自己很有成就感，便更能努力、執著研究課程。

新竹 考題

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