彰化百年老校開啟時空膠囊 「長大要當總統」願望逗笑眾人
彰化縣埔心國小百年校慶系列活動今日達到歡樂最高點，校園多項工程聯合啟用，園遊會數十個攤位熱鬧滾滾，其中打開10年前埋在校園的時空膠囊備受家長和社區民眾矚目，結果證明理想與現實的差距不小，為校慶增添歡笑。
埔心國小百歲生日，全體師生510人齊唱生日快樂歌，縣政府教育處長蔡金田代表縣長王惠美，和校長廖松圳、埔心鄉長張佩瑩、縣議員劉珊伶、鄉民代表、地方仕紳合切生日蛋糕，揭開百年校慶壓軸活動序幕。
蔡金田和校長廖松圳等人共同主持埔心國小各項工程聯合啟用典禮，包括中央補助1552萬元，縣款補助304萬元，完成整建埔心國小操場跑道、校門口優化、整修老舊廁所、改善校園排水系統等四項工程。
埔心國小為感謝第三屆校長許貴登的兒子許明德捐贈210萬元，建置「許貴登校長紀念園區」綠美化多功能戶外學習空間，許故校長女兒許美英捐贈100萬元，翻新校內大象溜滑梯及周邊空間，並設立「瑪麗紀念園區」，蔡金田和校長廖松圳頒贈感謝狀，場面溫馨。
百年校慶活動多，教師劉敏慧10年前和小朋友在校園埋下時空膠囊，今在眾人期待下開挖，當時埋下膠囊的學生約九成、40多人返校，看著膠囊打開，被一一念出當年寫下的願望「長大當科學家、總統」結果沒實現，都哈哈笑「小時候很天真」。
「100卓越精彩、百年傳承．閃耀埔心。」廖松圳說，百年校慶活動豐富，學生百鼓賀校慶、園遊會、傑出校友事蹟展、時光隧道照片展、學生作品展、音樂饗宴、校友回娘家和開啟時空膠囊，希望學童、家長與社區民眾共度快樂時光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言