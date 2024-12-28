快訊

網友敲碗合體張惠妹！蔡依林真的出現了 狂喊「催落」

做愛心反被罵？台灣人1文化在日本是大忌 日網紅：一定破口大罵

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

彰化百年老校開啟時空膠囊 「長大要當總統」願望逗笑眾人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心國小百年校慶，街舞冠軍隊表演街舞。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心國小百年校慶，街舞冠軍隊表演街舞。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心國小百年校慶系列活動今日達到歡樂最高點，校園多項工程聯合啟用，園遊會數十個攤位熱鬧滾滾，其中打開10年前埋在校園的時空膠囊備受家長和社區民眾矚目，結果證明理想與現實的差距不小，為校慶增添歡笑。

埔心國小百歲生日，全體師生510人齊唱生日快樂歌，縣政府教育處長蔡金田代表縣長王惠美，和校長廖松圳、埔心鄉長張佩瑩、縣議員劉珊伶、鄉民代表、地方仕紳合切生日蛋糕，揭開百年校慶壓軸活動序幕。

蔡金田和校長廖松圳等人共同主持埔心國小各項工程聯合啟用典禮，包括中央補助1552萬元，縣款補助304萬元，完成整建埔心國小操場跑道、校門口優化、整修老舊廁所、改善校園排水系統等四項工程。

埔心國小為感謝第三屆校長許貴登的兒子許明德捐贈210萬元，建置「許貴登校長紀念園區」綠美化多功能戶外學習空間，許故校長女兒許美英捐贈100萬元，翻新校內大象溜滑梯及周邊空間，並設立「瑪麗紀念園區」，蔡金田和校長廖松圳頒贈感謝狀，場面溫馨。

百年校慶活動多，教師劉敏慧10年前和小朋友在校園埋下時空膠囊，今在眾人期待下開挖，當時埋下膠囊的學生約九成、40多人返校，看著膠囊打開，被一一念出當年寫下的願望「長大當科學家、總統」結果沒實現，都哈哈笑「小時候很天真」。

「100卓越精彩、百年傳承．閃耀埔心。」廖松圳說，百年校慶活動豐富，學生百鼓賀校慶、園遊會、傑出校友事蹟展、時光隧道照片展、學生作品展、音樂饗宴、校友回娘家和開啟時空膠囊，希望學童、家長與社區民眾共度快樂時光。

彰化縣埔心國小為感謝第三屆校長許貴登的兒子許明德、女兒許美英捐款充實校園空間多元利用，教育處長蔡金田和校長廖松圳頒贈感謝狀。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心國小為感謝第三屆校長許貴登的兒子許明德、女兒許美英捐款充實校園空間多元利用，教育處長蔡金田和校長廖松圳頒贈感謝狀。記者簡慧珍／攝影

校園 生日 科學家

延伸閱讀

健保署南下彰化踩點 將推動醫療長照結合自然綠色療癒

下屆彰化縣長選舉新年後宣布投入？ 立委黃秀芳這樣說

彰化139線又出事 黃牌重機女騎士疑過彎不慎自摔送醫

足球／BE HEROES學院彰化登場 12強英雄現身鼓勵

相關新聞

台北101點亮「我愛北一女」漏拍 校長呼叫賈永婕卻突道歉

台北101今年耶誕節開放民眾點燈，北一女家長自掏腰包於12月25日點亮16次「我愛北一女」，校長陳智源事後在臉書反映漏了...

雄中生挺麥當勞「請來聊聊」 雄中校長：只想保護學生

麥當勞爆發性侵案，社會一片撻伐，發起抵制拒買，建中學生卻揪團購買遭炎上。事件延燒，在Threads上常與學生互動的高雄中...

學生發照支持麥當勞DAY1 南一中致歉：責無旁貸

麥當勞工讀生疑遭主管性侵後輕生，網友不滿處理態度抵制，國立台南一中學生卻在Threads發照「支持麥當勞的DAY1」，校...

彰化百年老校開啟時空膠囊 「長大要當總統」願望逗笑眾人

彰化縣埔心國小百年校慶系列活動今日達到歡樂最高點，校園多項工程聯合啟用，園遊會數十個攤位熱鬧滾滾，其中打開10年前埋在校...

加深中外師雙語教學交流 7校聯合展演雙語課程

桃園市教育局於今舉辦113學年度雙語創新學校聯合公開觀議課，7所學校聯手展現雙語教育創新能量，結合生成式AI科技與SDG...

「支持麥當勞的DAY1」南一中跟風？ 學生會發3點聲明校方道歉

國立台南一中疑有學生跟風發照「支持麥當勞的DAY1」，校方今天公開致歉說，學生不當公開貼文，學校責無旁貸；南一中學生會也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。