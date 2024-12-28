彰化百年老校開啟時空膠囊 「長大要當總統」願望逗笑眾人

彰化縣埔心國小百年校慶系列活動今日達到歡樂最高點，校園多項工程聯合啟用，園遊會數十個攤位熱鬧滾滾，其中打開10年前埋在校園的時空膠囊備受家長和社區民眾矚目，結果證明理想與現實的差距不小，為校慶增添歡笑。

埔心國小百歲生日，全體師生510人齊唱生日快樂歌，縣政府教育處長蔡金田代表縣長王惠美，和校長廖松圳、埔心鄉長張佩瑩、縣議員劉珊伶、鄉民代表、地方仕紳合切生日蛋糕，揭開百年校慶壓軸活動序幕。

蔡金田和校長廖松圳等人共同主持埔心國小各項工程聯合啟用典禮，包括中央補助1552萬元，縣款補助304萬元，完成整建埔心國小操場跑道、校門口優化、整修老舊廁所、改善校園排水系統等四項工程。

埔心國小為感謝第三屆校長許貴登的兒子許明德捐贈210萬元，建置「許貴登校長紀念園區」綠美化多功能戶外學習空間，許故校長女兒許美英捐贈100萬元，翻新校內大象溜滑梯及周邊空間，並設立「瑪麗紀念園區」，蔡金田和校長廖松圳頒贈感謝狀，場面溫馨。

百年校慶活動多，教師劉敏慧10年前和小朋友在校園埋下時空膠囊，今在眾人期待下開挖，當時埋下膠囊的學生約九成、40多人返校，看著膠囊打開，被一一念出當年寫下的願望「長大當科學家、總統」結果沒實現，都哈哈笑「小時候很天真」。