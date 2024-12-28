加深中外師雙語教學交流 7校聯合展演雙語課程
桃園市教育局於今舉辦113學年度雙語創新學校聯合公開觀議課，7所學校聯手展現雙語教育創新能量，結合生成式AI科技與SDGs理念，讓他校學習，未來希望能讓雙語教育更能結合各科課程。
此次公開觀議課於青埔國小盛大舉行，由義興國小、青埔國小、快樂國小、內壢國小、山豐國小、大坑國小及五權國小7所學校聯合展演，從教學資源整合到課程設計，全面展現雙語教育的多元面貌。
課程設計突破傳統框架，涵蓋科學、藝術、資訊科技、健康體育及國際教育等學科，學生透過跨領域學習，展現解決問題的能力及創新思維。例如，科學探索結合文化體驗，學生從生活中發現知識；藝術創作融合資訊科技，讓學習充滿創意與活力，充分詮釋雙語教學的靈活與深度。
教育局主祕蔡聖賢表示，桃園市雙語教育發展已有快8年時間，許多學校課程都有雙語教學，這次邀集雙語種子老師，和推動雙語的教師們一起觀議課，希望透過中師及外師相互交流，讓其餘教師了解，如何讓雙語課程更加豐富。
義興國小校長馮立縈說，有教師才是教學成功關鍵，因此該校教師都非常願意參與，外師帶來的是文化影響力，能夠讓雙語教育可以更前進還是要回到中師身上，期望透過觀議課讓教師們相互交流並持續進步。
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