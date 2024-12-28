「支持麥當勞的DAY1」南一中跟風？ 學生會發3點聲明校方道歉

國立台南一中疑有學生跟風發照「支持麥當勞的DAY1」，校方今天公開致歉說，學生不當公開貼文，學校責無旁貸；南一中學生會也發表聲明譴責表示，尊重同學表達自身觀點與想法的行為，但應審慎思考個人行動後果與影響，希望同學們也要清楚言論影響力與社會責任。

麥當勞近來因前主管性侵員工，致當事人輕生引爆眾怒，建國高中卻有學生發文「揪團吃麥當勞」，台中一中、台南一中、高雄中學、新竹高中陸續有學生仿效，在社群平台 Threads 有人發表「支持麥當勞的DAY1」，且放著台南一中書包及標記台南一中，引發關注。

對此，台南一中校方聲明指出，關於本校學生的不當公開貼文，學校作為教育單位，責無旁貸，深表歉意。

校方強調，未來在教育方面，除了於課程融入性別平等教育外，也會加強社會情緒學習的教育，包含社會覺察，讓學生更了解同理與關懷的重要，理解並尊重他人的感受；還有負責任的決定，做決定之前要充分蒐集資訊，理性思考，衡量後果並且要勇於負責

台南一中學生也發表聲明稿提出3點聲明，學生會強調，作為一個尊重多元意見與自由表達的組織，學生會始終支持同學們自由表達觀點。然而，學生會強烈譴責學生在未經深思熟慮的情況下，貿然以校名名義發表個人言論，這不僅與校方及全體同學的立場無關，更對學校的形象與聲譽造成不必要的損害。

其次，呼籲同學發表評論或採取行動前，應先了解事情脈絡，並審慎考慮言論可能帶來的後果和影響；也將持續推廣社會正義的理念，提升同學們對公共議題的認識與思辯。