雄中生挺麥當勞「請來聊聊」 雄中校長：只想保護學生

麥當勞爆發性侵案，社會一片撻伐，發起抵制拒買，建中學生卻揪團購買遭炎上。事件延燒，在Threads上常與學生互動的高雄中學校長莊福泰，也忍不住開嗆挺建中的雄中學生，留言「來找我討論」，還槓上網友引發筆戰。莊福泰無奈說，現在訊息量大卻都是片段、去脈絡化，「我只是想釐清脈絡」。

台北一名17歲少女在麥當勞打工期間多次遭主管性侵，得不到平反選擇輕生。當社會大眾抵制麥當勞，建中學生反其道而行揪團買麥當勞，引發社會罵聲不斷。

不過也有多所明星學校男學生逆風相挺，就有雄中學生說，建中同學只想諷刺「反對性騷擾大於抵制麥當勞」的行為，沒必要被炎上吧？校長莊福泰隨即留言說「你整個簡化了這件事情的意義，這種短文字去脈絡，就是出問題的地方！來找我討論」。還有人po出吃麥當勞薯條照片，留言說「嘿嘿，雄中生今天才吃」，都被莊福泰要求刪除撤文。

「我的出發點純粹只想保護學生，不希望他們在網路上有不當發言，被人炎上，造成很大的壓力，沒有要教訓的意思」莊福泰說，通常學生很願意來聊聊，因為知道不會被罵，只是要把事情弄清楚。

莊福泰感嘆說，帶這種名校學生都會背負很多責任，他相信學生一開始都是鬧著玩的，但背後是什麼原因，就讓學校介入跟學生對話，好好地導正某些扭曲想法，現在學生受到短影音的影響，都是淺碟思考，不會把事情脈絡看清楚。

莊福泰隨後也在Threads發文解釋，網路上跟學生對嗆不是為了要引戰、或把事情放大，目的是想保護這些自以為聰明卻有點叛逆有點白目的學生，所以提醒他們的發言，正如同想要保護被性侵被性騷的人，都希望建構一個即時可以救援、有足夠同理和尊重不同性別的社會。

他呼籲這些高中生讓學校來處理就好，學生現在一定承受很大的壓力，社會公審很容易過度，學校會告誡同學希望他們不要為了好玩、自以為的幽默，然後讓自己陷入社會巨大的壓力之下，相信這些同學都是在沒有弄清楚事情全貌之下，基於一種好玩、想批判然後簡化邏輯所做出來的不當發言。