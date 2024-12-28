雄中生挺麥當勞「請來聊聊」 雄中校長：只想保護學生
麥當勞爆發性侵案，社會一片撻伐，發起抵制拒買，建中學生卻揪團購買遭炎上。事件延燒，在Threads上常與學生互動的高雄中學校長莊福泰，也忍不住開嗆挺建中的雄中學生，留言「來找我討論」，還槓上網友引發筆戰。莊福泰無奈說，現在訊息量大卻都是片段、去脈絡化，「我只是想釐清脈絡」。
台北一名17歲少女在麥當勞打工期間多次遭主管性侵，得不到平反選擇輕生。當社會大眾抵制麥當勞，建中學生反其道而行揪團買麥當勞，引發社會罵聲不斷。
不過也有多所明星學校男學生逆風相挺，就有雄中學生說，建中同學只想諷刺「反對性騷擾大於抵制麥當勞」的行為，沒必要被炎上吧？校長莊福泰隨即留言說「你整個簡化了這件事情的意義，這種短文字去脈絡，就是出問題的地方！來找我討論」。還有人po出吃麥當勞薯條照片，留言說「嘿嘿，雄中生今天才吃」，都被莊福泰要求刪除撤文。
「我的出發點純粹只想保護學生，不希望他們在網路上有不當發言，被人炎上，造成很大的壓力，沒有要教訓的意思」莊福泰說，通常學生很願意來聊聊，因為知道不會被罵，只是要把事情弄清楚。
莊福泰感嘆說，帶這種名校學生都會背負很多責任，他相信學生一開始都是鬧著玩的，但背後是什麼原因，就讓學校介入跟學生對話，好好地導正某些扭曲想法，現在學生受到短影音的影響，都是淺碟思考，不會把事情脈絡看清楚。
莊福泰隨後也在Threads發文解釋，網路上跟學生對嗆不是為了要引戰、或把事情放大，目的是想保護這些自以為聰明卻有點叛逆有點白目的學生，所以提醒他們的發言，正如同想要保護被性侵被性騷的人，都希望建構一個即時可以救援、有足夠同理和尊重不同性別的社會。
他呼籲這些高中生讓學校來處理就好，學生現在一定承受很大的壓力，社會公審很容易過度，學校會告誡同學希望他們不要為了好玩、自以為的幽默，然後讓自己陷入社會巨大的壓力之下，相信這些同學都是在沒有弄清楚事情全貌之下，基於一種好玩、想批判然後簡化邏輯所做出來的不當發言。
當然這些發言可能也傷害了社會想要建構一個更安全社會的集體努力，相信經過一些對話就能理解自己問題出在哪裡，然後引以為鑑。他最後語重心長說，在這個年齡，不少人都會犯錯或有不當言行，或許這也是學習的過程，但代價也會有點大，需要學習承擔這個代價，剩下的就讓學校來進行教育吧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言